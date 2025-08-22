Ισημερινός: Δραματική αύξηση των ανθρωποκτονιών τον Ιούλιο – Πάνω από 5200 οι νεκροί

Οι ανθρωποκτονίες στον Ισημερινό αυξήθηκαν κατά 40,36% τους πρώτους επτά μήνες του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, υποδεικνύουν στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας της Λατινικής Αμερικής χθες Πέμπτη.

Με 5.268 καταγεγραμμένες ανθρωποκτονίες, επρόκειτο για την πιο πολυαίμακτη περίοδο επτά μηνών που καταγράφτηκε τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία. Το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφονταν 3.753 ανθρωποκτονίες.

Τα θύματα ήταν στην πλειονότητά τους μεταξύ 25 και 34 ετών, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου, ενώ οι περισσότερες από τις δολοφονίες έγιναν με χρήση πυροβόλων όπλων.

Η δραματική αύξηση των ανθρωποκτονιών στη χώρα, άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στην περιοχή, καταγράφεται παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα να πατάξει τις συμμορίες κηρύσσοντας τη χώρα σε κατάσταση «εσωτερικής ένοπλης σύρραξης».

Ο κ. Νομπόα, που επανεξελέγη φέτος για πλήρη θητεία, έβγαλε τον στρατό στους δρόμους, ενώ το κοινοβούλιο ενέκρινε σειρά μεταρρυθμίσεων που κατ’ αυτόν θα κάμψουν την εγκληματικότητα, συμπεριλαμβανομένων βαρύτερων ποινών σε όσους κρίνονται ένοχοι για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι ανθρωποκτονίες είχαν μειωθεί κατά 15% το 2024, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου — ωστόσο, το 2023 είχε καταγραφτεί ιστορικό ρεκόρ.

Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι η περαιτέρω κλιμάκωση της βίας τους τελευταίους μήνες οφείλεται στις συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών για τον έλεγχο οδών διακίνησης ναρκωτικών, εν μέσω αυξημένης πίεσης από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση Νομπόα προχώρησε στην έκδοση του πρώην αρχηγού της συμμορίας Λος Τσονέρος, τον Χοσέ Αδόλφο Μασίας, ή «Φίτο» (χαϊδευτικό του ονόματος Αδόλφος στα ισπανικά) στις ΗΠΑ, όπου αντιμετωπίζει δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Ο βαρόνος των ναρκωτικών δήλωσε αθώος.

Ήταν ο πρώτος πολίτης του Ισημερινού που εκδόθηκε αφότου κατέστη ξανά δυνατό το μέτρο έπειτα από αναθεώρηση του Συντάγματος.