Ισόβια κάθειρξη σε γυναικοκτόνο στο Ελ Σαλβαδόρ - Η πρώτη ιστορικά απόφαση

Δικαστήριο στο Ελ Σαβαδόρ καταδίκασε σε ποινή ισόβιας κάθειρξης κατηγορούμενο για το αδίκημα της γυναικοκτονίας. Πρόκειται για την πρώτη τέτοια απόφαση, μετά την τροποποίηση της νομοθεσίας που προώθησε ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε, ανακοίνωσε η γενική εισαγγελία.

Η εισαγγελία εξασφάλισε «την πρώτη καταδίκη σε ισόβια κάθειρξη για γυναικοκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις», ανέφερε ο θεσμός μέσω X.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία με μαχαίρι «γειτόνισσας την οποία παρενοχλούσε μόνιμα», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Το Κογκρέσο κατήργησε τον Απρίλιο την απαγόρευση, δυνάμει του Συντάγματος, της επιβολής ποινής ισόβιας κάθειρξης. Μπορεί πλέον να επιβάλλεται σε πρόσωπα που καταδικάζονται για φόνο, βιασμό ή τρομοκρατία.

Η πρώτη ποινή ισόβιας κάθειρξης στην ιστορία της χώρας της κεντρικής Αμερικής επιβλήθηκε την περασμένη Παρασκευή, σε βάρος άνδρα που κρίθηκε ένοχος για ληστεία μετά φόνου.

Προηγουμένως, η βαρύτερη ποινή ήταν τα 60 χρόνια κάθειρξης κι υπήρχαν μηχανισμοί μείωσης των ποινών.

Ο κ. Μπουκέλε προώθησε, επίσης, τη διεύρυνση της δυνατότητας επιβολής ποινής ισόβιας κάθειρξης σε ανήλικους, καταδικασμένους για φόνο, βιασμό ή τρομοκρατικές ενέργειες.

Ο τρέχων νομικός ορισμός της «τρομοκρατίας» στο Σαλβαδόρ συμπεριλαμβάνει την ένταξη σε συμμορία.

Στην εξουσία από το 2019, ο Ναγίμπ Μπουκέλε κυβερνά έχοντας επιβάλει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο του «πολέμου» που κήρυξε στις συμμορίες, με κάπου 92.000 ανθρώπους να συλλαμβάνονται χωρίς εντάλματα και την εγκληματικότητα να υποχωρεί σε ιστορικό χαμηλό.

Ο πρόεδρος της δεξιάς κατηγορείται, ωστόσο, από ειδικούς των Ηνωμένων Εθνών και μη κυβερνητικές οργανώσεις για καταπάτηση και επιθέσεις εναντίον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που, τονίζουν ορισμένοι, ενδέχεται να ισοδυναμούν με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.