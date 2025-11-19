Ισόβια στην Ελληνοκαναδή που σκότωσε τους γιους της για να «ενωθούν στο παράδεισο» με τον μπαμπά τους

Αδιανόητη τραγωδία στο Τορόντο, μετά από την δολοφονία δύο μικρών αγοριών από την ίδια τους την μητέρα στο Τορόντο. Μια Ελληνοκαναδή μητέρα σκότωσε τα δύο μικρά της αγόρια στο Τορόντο λίγες μέρες αφότου ο πολύ μεγαλύτερος σε ηλικία σύζυγός της πέθανε από καρκίνο. Στη συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει για να «ενωθούν ξανά στον Παράδεισο».

Τη Δευτέρα (17/11) η 27χρονη Vanessa Collias με δάκρυα στα μάτια ομολόγησε στο δικαστήριο την ενοχή της για τη δολοφονία των γιων της, του 5χρονου Γιάννη και του 4χρονου Δημήτρη, τον Δεκέμβριο του 2023, μόλις εννέα ημέρες μετά τον θάνατο του 72χρονου συζύγου της, Κώστα, ο οποίος υπέκυψε σε μια επιθετική μορφή λευχαιμίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Toronto Star.

Δήλωσε ότι ένιωθε «σπασμένη» και «απόλυτα μόνη» και ότι «το μόνο που ήθελε ήταν να επανενωθεί η οικογένεια» μετά το θάνατο του συζύγου της.

Τα παιδιά δολοφονήθηκαν το ένα μετά το άλλο στο διαμέρισμά της στο Scarborough, στην οδό Glamorgan Avenue, στην περιοχή των οδών Kennedy και Ellesmere, στις 10 Δεκεμβρίου 2023.

Πώς έγινε η τραγωδία

Η αστυνομία βρήκε τα πτώματα των αδελφών να κείτονται μπροστά από μια τηλεόραση που έπαιζε παιδικά, με τα ρούχα για την κηδεία τους να βρίσκονται δίπλα τους — μαζί με μια φωτογραφία του πρόσφατα αποθανόντος πατέρα τους και έναν σταυρό.

Η Ελληνοκαναδή μητέρα κράτησε τα χέρια της πάνω από το στόμα και τη μύτη των παιδιών της ενώ τραγουδούσε το «You Are My Sunshine» — και στη συνέχεια πήδηξε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός τους στο Τορόντο με την ελπίδα να αυτοκτονήσει και η ίδια.

Αν και 27χρονη επέζησε, έμεινε παράλυτη από τη μέση και κάτω. Αρχικά κατηγορήθηκε για φόνο πρώτου βαθμού, αλλά οι κατηγορίες υποβαθμίστηκαν σε φόνο δευτέρου βαθμού λόγω της θλίψης από το θάνατο του συζύγου της μετά από μια οδυνηρή περιπέτεια.

Η Ελληνοκαναδή μητέρα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης για 18 χρόνια.