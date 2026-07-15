Τα τελευταία χρόνια, λόγω της επέλασης συντηρητικών πολιτικών σε ολόκληρο τον πλανήτη, τίθονται υπό αμφισβήτηση κατοχυρωμένα δικαιώματα των γυναικών, όπως το δικαίωμα στην άμβλωση.

Συγκεκριμένα, μια πρωτοβουλία συντηρητικών στην Ισπανία, ενθαρρύνει τις οικογένειες να κάνουν περισσότερα παιδιά, ενώ θέτουν το θέμα της άμβλωσης ξανά στην κεντρική πολιτική σκηνή, αναφέρει το Politico.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται ένας νέος νόμος που εισήγαγε η περιφερειακή κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος (PP) στη Μαδρίτη, ο οποίος επιτρέπει στις οικογένειες να διεκδικούν ορισμένα επιδόματα που συνδέονται με το μέγεθος της οικογένειας πριν από τη γέννηση ενός παιδιού. Το PP υποστηρίζει ότι το μέτρο αποτελεί μια «λογική, χρήσιμη και απαραίτητη» απάντηση στο πτωτικό ποσοστό γεννήσεων της Ισπανίας, ένα από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη, και έχει υποσχεθεί να το εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο εάν επανέλθει στην εξουσία το επόμενο έτος.

Ωστόσο, ο νόμος έχει εξελιχθεί σε σημείο ανάφλεξης του πολιτισμικού πολέμου, με τους πολιτικούς της δεξιάς να τον χαρακτηρίζουν ως πλήγμα κατά της «woke» κοινωνικής πολιτικής και τους επικριτές να υποστηρίζουν ότι υποκύπτει στην ακροδεξιά και κινδυνεύει να οδηγήσει την Ισπανία σε μια πορεία ποινικοποίησης της άμβλωσης. Η Ιόνε Μπελάρα, ηγέτιδα του κόμματος Podemos, δήλωσε ότι πρόκειται για «μια ιδέα που αντιγράφηκε απευθείας από την πολιτική του Τραμπ».

Ο Αλφόνσο Σεράνο, γενικός γραμματέας του PP στη Μαδρίτη, δήλωσε ότι το κόμμα του «πιστεύει ότι όσο περισσότερες γεννήσεις γίνονται, τόσο καλύτερα, τόσο στην Ισπανία όσο και στη Μαδρίτη, και γι’ αυτό παρέχουμε κίνητρα» διαθέτοντας περισσότερη οικονομική στήριξη.

«Οι κοινωνικές μας υπηρεσίες, οι συντάξεις μας, εξαρτώνται από τη δημογραφική μας κατάσταση, και αυτό δεν μπορεί να επιλυθεί μόνο με τη μετανάστευση», ανέφερε.

Ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, εθνικός ηγέτης του PP, δήλωσε λίγο μετά την ψήφιση του νόμου στις 2 Ιουλίου ότι θα τον επεκτείνει και στις 17 περιφέρειες της Ισπανίας, εάν αναλάβει πρωθυπουργός. «Όταν μια γυναίκα περιμένει παιδί, αυτό πρέπει να αντανακλάται στη στήριξη από τον δημόσιο τομέα», είπε.

Αντιδρούν γυναικείες οργανώσεις

Ωστόσο, γυναικείες οργανώσεις και κόμματα της αριστεράς ισχυρίζονται ότι το PP προωθεί μια ατζέντα ενάντια στις αμβλώσεις, καθώς λαμβάνει υπόψη την εγκυμοσύνη ως κριτήριο για τη δικαίωμα λήψης επιδομάτων.

Τα τελευταία χρόνια, το ζήτημα της άμβλωσης είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα στην ισπανική πολιτική σκηνή. Το 2010, η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Ζαπατέρο αναθεώρησε τη νομοθεσία ώστε να επιτρέπονται οι αμβλώσεις κατά τις πρώτες 14 εβδομάδες της εγκυμοσύνης, καθώς και αργότερα υπό ορισμένες συνθήκες που ενέχουν κίνδυνο για την υγεία της εγκύου γυναίκας ή σοβαρές παθήσεις του εμβρύου.

Η επιδοματική πολιτική αναφορικά με τις γεννήσεις δεν έχει από μόνη της αρνητικό αντίκτυπο, καθώς είναι δεδομένο πως οι αλλεπάλληλες κρίσεις που βιώνουν οι κοινωνίες θέτουν ως τελευταία προτεραιότητα την γέννηση ενός παιδιού. Το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του σώματος των γυναικών είναι αναφαίρετο και δεν μπορεί η επιδοματική πολιτική να εργαλειοποιείται προκειμένου να τεθεί υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα στην άμβλωση.

Η «τραμποποίηση» που κυριαρχεί φαίνεται πλέον να πλανάται και πάνω από την Ευρώπη, και η απειλή κατοχυρωμένων δικαιωμάτων δεν είναι απλά ένα ενδεχόμενο, αλλά μια σκληρή πραγματικότητα.