Ισπανία: Εκτροχιασμός επιβατικής αμαξοστοιχίας κοντά στη Βαρκελώνη

Νέο σιδηροδρομικό ατύχημα στην Ισπανία. Αυτή τη φορά τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στη Βαρκελώνη. Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες.

Επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε χθες Τρίτη κοντά στη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο μηχανοδηγός και αρκετοί επιβάτες να τραυματιστούν, ανακοίνωσε η περιφερειακή υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στην Καταλονία της βορειοανατολικής Ισπανίας.

Τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά, συμπεριλαμβανομένου του μηχανοδηγού του τρένου, όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση.

Το ατύχημα αποδίδεται σε κατάρρευση τοιχίου στη σιδηροδρομική γραμμή, στον δήμο Τζελίδα.

Το συμβάν σημειώθηκε σε μια περίοδο που η Ισπανία έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ανδαλουσία, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Άλλον έναν νεκρό εντόπισαν το απόγευμα της Τρίτης τα σωστικά συνεργεία στα συντρίμμια των συρμών που συγκρούστηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Αδαμούθ, ανεβάζοντας σε 42 τον αριθμό των θυμάτων, ενώ παραμένουν αναπάντητα ακόμη πολλά ερωτήματα για τα αίτια του δυστυχήματος.

