Ξεπέρασαν κάθε φαντασία οι ικανότητες ενός 20χρονου χάκερ στην Ισπανία, ο οποίος συνελήφθη καθώς κατάφερε να τρυπώσει σε σύστημα πληρωμών μεγάλης πλατφόρμας ξενοδοχείων και να πληρώνει μόλις ένα σεντ για διανυκτέρευση σε πολυτελή καταλύματα.

Ο κυβερνοεγκληματίας» επέλεγε «την επιλογή πληρωμής μέσω μιας γνωστής διεθνούς πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών» και στη συνέχεια «τροποποιούσε τη διαδικασία επικύρωσης συναλλαγής, καταφέρνοντας έτσι να κάνει το σύστημα να εγκρίνει τη συναλλαγή αφού είχε καταθέσει μόνο ένα σεντ», εξήγησε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Ο 20χρονος Ισπανός συνελήφθη ενώ διέμενε σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στη Μαδρίτη έχοντας κάνει κράτηση τεσσάρων διανυκτερεύσεων συνολικής αξίας 4.000 ευρώ, που είχε πληρώσει 10.000 φορές φτηνότερα.

Είχε διαμείνει στο ξενοδοχείο αυτό πολλές φορές, επιφέροντας «οικονομικές απώλειες άνω των 20.000 ευρώ», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ύποπτος, που φέρεται ότι είναι δράστης απάτης μέσω υπολογιστών, κατανάλωσε είδη από το μίνι μπαρ χωρίς στη συνέχεια να τα πληρώσει.

Η αστυνομία τόνισε ότι αυτή είναι «η πρώτη φορά που εντοπίζεται αυτός ο τρόπος δράσης». Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου από ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο.

Στον ιστότοπο κρατήσεων, η συναλλαγή φαινόταν να έχει καταγραφεί σωστά για το συνολικό ποσό της διαμονής, με τη συνήθη περιγραφή αγοράς, «ενώ στην πραγματικότητα, η πραγματική πληρωμή που έγινε ήταν μόνο ένα σεντ».

«Η παρατυπία δεν εντοπίστηκε αμέσως, αλλά ημέρες αργότερα, όταν η πλατφόρμα πληρωμών μετέφερε το πραγματικό ποσό που καταβλήθηκε — ένα σεντ ανά κράτηση — στην επηρεαζόμενη εταιρεία», διευκρίνισε η αστυνομία.