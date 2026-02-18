Ισπανία: Παραιτήθηκε ο υπαρχηγός της αστυνομίας - Σκάνδαλο βιασμού που «παρασύρει» την κυβέρνηση

«Πληροφορηθήκαμε τα γεγονότα χθες»: ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αντέκρουσε σήμερα τις επιθέσεις της αντιπολίτευσης στην Ισπανία, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «κουκούλωσε» μια φερόμενη υπόθεση βιασμού με δράση τον υπαρχηγό της εθνικής αστυνομίας, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί.

Η υπόθεση αυτή ήρθε στο φως σε μια περίοδο που πολλά μέλη του περιβάλλοντος –επαγγελματικού ή φιλικού– του σοσιαλιστή πρωθυπουργού έχουν τεθεί υπό δικαστική έρευνα, κυρίως για διαφθορά.

Επίσης, πολλά μέλη του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) αντιμετώπισαν στα τέλη του περασμένου έτους κατηγορίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης.

Ισπανία: Τριγμοί από την υπόθεση βιασμού

Το νέο σκάνδαλο ξέσπασε μετά τις κατηγορίες για βιασμό που διατύπωσε μια αστυνομικός σε βάρος του Χοσέ Άνχελ Γκονθάλεθ-Χιμένεθ, 66 ετών, μέχρι χθες υποδιευθυντή της εθνικής αστυνομίας, ο οποίος είχε διοριστεί σε αυτήν τη θέση το 2018 από τη σημερινή κυβέρνηση.

Διαβάστε ακόμα: Υπόθεση Επστάιν: Έκκληση για μάρτυρες από την βρετανική αστυνομία για κατηγορίες εμπορίας ανθρώπων

Σύμφωνα με την αφήγηση του θύματος, όπως την κατέγραψε ο δικηγόρος της, Χόρχε Πιεντραφίτα, έπειτα από ένα δείπνο σε εστιατόριο, τον Απρίλιο του 2025, ο υψηλόβαθμος αστυνομικός την διέταξε να τον οδηγήσει στο υπηρεσιακό κατάλυμά της, όπου στη συνέχεια τη βίασε.

Η μήνυση που κατέθεσε η γυναίκα αφορά τα αδικήματα του βιασμού, του καταναγκασμού και της άσκησης ψυχολογικής βίας, διευκρίνισε ο δικηγόρος.

Από την Ινδία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ο Πέδρο Σάντσεθ προασπίστηκε τη «σθεναρή» αντίδραση του υπουργού Εσωτερικών, του Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, ο οποίος ζήτησε την παραίτηση του Χοσέ Άνχελ Γκονθάλεθ-Χιμένεθ, αμέσως μόλις ενημερώθηκε για την υπόθεση.

«Οι κατηγορίες είναι πολύ σοβαρές», συνέχισε ο πρωθυπουργός μιλώντας σε δημοσιογράφους και ζήτησε να ριχθεί άπλετο φως στα γεγονότα που κατήγγειλε το θύμα.

Νωρίτερα, ο Γκράντε-Μαρλάσκα, υπουργός Εσωτερικών από το 2018 και προβεβλημένο στέλεχος της αριστερής κυβέρνησης της Ισπανίας, διαβεβαίωσε ότι «δεν ήξερε τίποτα», μέχρι που αποκαλύφθηκε χθες η υπόθεση. «Αν γνωρίζαμε το παραμικρό για μια υπόθεση τέτοιας σοβαρότητας, καταλαβαίνεται καλά ότι θα του είχαμε ζητήσει να παραιτηθεί νωρίτερα», επέμεινε.