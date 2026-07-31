Ισπανία: Περισσότεροι από 37.500 μετανάστες επέστρεψαν στο Μαρόκο από τη Θέουτα

Στο Μαρόκο έχουν επιστρέψει ήδη περισσότεροι από 37.500 μετανάστες, από τους περίπου 60.000 που είχαν εισέλθει τις προηγούμενες ημέρες στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας.

«Αναχωρήσεις από τη Θέουτα προς το Μαρόκο έως τις 15:30 της 31ης Ιουλίου: περισσότερες από 37.500», αναφέρει το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών σε ενημέρωση προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σε ετοιμότητα Γαλλία και Γερμανία για παροχή βοήθειας

Η Γαλλία είναι σε επαφή με τις ισπανικές και μαροκινές αρχές σχετικά τον τεράστιο αριθμό μεταναστών που πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα, ανέφεραν σήμερα πηγές από το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Η Γαλλία είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ισπανία εφόσον χρειαστεί, μεταξύ άλλων μέσω της ευρωπαϊκής υπηρεσίας συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής Frontex, ανέφεραν, προσθέτοντας πως ο Μακρόν ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές να ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα ότι καλωσορίζει την πρόθεση της Ισπανίας να μην επιτρέψει σε παράτυπους μετανάστες να εισέλθουν στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα.

Η κυβέρνηση της Γερμανίας είναι σε επαφή με την ισπανική κυβέρνηση για το θέμα, είπε.

Ο Γερμανός καγκελάριος είπε επίσης ότι περιμένει από το Μαρόκο «να πάρει πίσω αμέσως τους παράτυπους μετανάστες» μετά τη μαζική συρροή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από το Μαρόκο προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Συσπειρώνονται Τραμπ και ευρωπαϊκή ακροδεξιά κατηγορούν τον Σάντσεθ για τη Θέουτα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η ευρωπαϊκή ακροδεξιά επικαλέστηκαν σήμερα τις εικόνες από τους χιλιάδες μετανάστες που πέρασαν από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα για να υπερασπιστούν την αντιμεταναστευτική πολιτική τους και να επιτεθούν στην αριστερά.

«Να θυμάστε αυτήν την εικόνα. Έτσι θα είμαστε εμείς σε τρία χρόνια αν κερδίσει η λάθος πλευρά», δηλαδή οι Δημοκρατικοί, προειδοποίησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, αναφερόμενος στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου για την ανανέωση του Κογκρέσου.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Ιταλία, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε χθες Πέμπτη ότι θέλει να ανασταλεί η συμμετοχή της Ισπανίας στη ζώνη Σένγκεν - έστω και αν αυτό δεν προβλέπεται. «Η Ιταλία δεν θα μείνει με τα χέρια σταυρωμένα», είπε η ακροδεξιά πρωθυπουργός, καταγγέλλοντας τις «σοκαριστικές εικόνες» από τη Θέουτα.

Εξήντα χιλιάδες μετανάστες πέρασαν στη Θέουτα μέσα σε λίγες ημέρες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το μεγαλύτερο κύμα αφίξεων από το 2021.

Υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος είπε νωρίτερα από τις Βρυξέλλες ότι σήμερα δεν υπάρχει κάποια «κινητικότητα προς την ευρωπαϊκή ήπειρο». Όμως, από την Ουάσιγκτον μέχρι την Πράγα, τα ακροδεξιά κόμματα βρήκαν την ευκαιρία να υπερασπιστούν την αντιμεταναστευτική πολιτική τους που βρίσκεται στο επίκεντρο του πολιτικού προγράμματός τους.

«Αυτές οι εικόνες που έρχονται από την Ισπανία είναι μια ατυχής υπενθύμιση των συνεπειών της μαζικής μετανάστευσης και των πολιτικών της παγκοσμιοποίησης εκ μέρους της ριζοσπαστικής αριστεράς, που επέτρεψαν την εισβολή στη Δύση», έγραψε στην πλατφόρμα X ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς ο ιδεολογικός εκπρόσωπος του δόγματος «Πρώτα η Αμερική».

Επικαλούμενος τις εικόνες από τη Θέουτα, ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ προειδοποίησε: «Οι Δημοκρατικοί το επέβαλαν αυτό στην Αμερική καθημερινά επί τα τέσσερα χρόνια του (Τζο) Μπάιντεν και θα το ξανακάνουν αμέσως, αλλά σε κλίμακα απείρως μεγαλύτερη, αν κερδίσουν έστω και την παραμικρή εξουσία».

Στο μάτι του κυκλώνα η Ισπανία

Στην Ευρώπη, η ακροδεξιά επιτίθεται στη σοσιαλιστική κυβέρνηση του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ. Ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις, ένας εθνικιστής δισεκατομμυριούχος, σύμμαχος ακροδεξιών κομμάτων, κατηγόρησε τον Σάντσεθ ότι επέτρεψε να μπουν οι μετανάστες στη Θέουτα «αποκλειστικά με στόχο να επανεκλεγεί».

«Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Το 2015, η Άγγελα Μέρκελ προσκάλεσε τους παράτυπους μετανάστες να έρθουν στη Γερμανία για πολιτικούς λόγους, για να κερδίσει τους Φιλελεύθερους και τους Πράσινους (…) Η ισπανική κυβέρνηση σήμερα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα», είπε, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που στάλθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησής του.

Στον ίδιο τόνο κινήθηκε και η Γαλλίδα Μαρίν Λεπέν. Η υποψήφια του Εθνικού Συναγερμού στις προεδρικές εκλογές κατήγγειλε «τις μαζικές και συντονισμένες εισόδους (…) που ενθαρρύνονται από την ισπανική κυβέρνηση».

«Η Θέουτα μετατράπηκε σε ερείπια από τη μια μέρα στην άλλη», ισχυρίστηκε σε ανάρτησή της η συμπρόεδρος της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Αλις Βάιντελ, καλώντας τις γερμανικές αρχές να «ασφαλίσουν» τα σύνορα της χώρας.