Ισπανία: Ράγισμα σε ράγα πριν περάσει το μοιραίο τρένο αποκαλύπτει νέα έκθεση

Δεν έχουν τελειωμό οι αποκαλύψεις για την υπόθεση του εκτροχιασμού τρένου υψηλής ταχύτητας στη νότια Ισπανία την περασμένη Κυριακή, καθώς νέα έκθεση αναφέρει ότι είχε προηγηθεί ένα ράγισμα στις ράγες.

Η CIAF, η οποία διερευνά το σιδηροδρομικό ατύχημα, εξέδωσε νέα προκαταρκτική έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, αποκαλύπτοντας ένα ράγισμα που υπήρχε στις ράγες πριν το περιστατικό εκτροχιασμού.

Η θανατηφόρα σύγκρουση της Κυριακής στην Adamuz, στην επαρχία Κόρδοβα, οδήγησε στο να χάσουν την ζωή τους 45 άτομα, σε ένα από τα χειρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ευρώπη.

«Με βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή, μπορεί να υποτεθεί ότι το ράγισμα στις ράγες συνέβη πριν από τη διέλευση του τρένου Iryo που εμπλέκεται στο ατύχημα και, επομένως, πριν από τον εκτροχιασμό», αναφέρει η έκθεση της CIAF, η οποία δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της.

Τα αίτια της θραύσης σύμφωνα με την CIAF, δεν έχουν ακόμη διαπιστωθεί και κανένα ενδεχόμενο δεν έχει αποκλειστεί ενώ ο μεγαλομέτοχος της Iryo, ο ιταλικός κρατικός σιδηροδρομικός όμιλος Ferrovie dello Stato, αρνήθηκε να σχολιάσει την έκθεση.

Η έκθεση αποκαλύπτει ακόμη ότι υπήρξαν ομοιόμορφες εγκοπές σε πολλά από τα πέλματα των τροχών στη δεξιά πλευρά του τρένου Iryo.

Τα σημάδια ήταν σύμφωνα με τους τροχούς που χτυπούσαν την κορυφή μιας ράγας, και μια οπτική σύγκριση υπέδειξε ότι οι εγκοπές των τροχών ταιριάζουν με τη ζημιά που παρατηρήθηκε στο σπασμένο τμήμα της ράγας στο σημείο του εκτροχιασμού.

Η CIAF δήλωσε ότι είχε επίσης βρει παρόμοιες ζημιές στους τροχούς σε άλλα τρένα που πέρασαν από την περιοχή πριν από τη σύγκρουση.