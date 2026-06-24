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Ισπανία: Σαρώνει ο καύσωνας - Η πρωτοβουλία της Βαρκελώνης για τα ΑμεΑ στις παραλίες

Στη Βαρκελώνη, με το «Θάλασσα για όλους», κάνουν παραλίες προσβάσιμες για τα άτομα με κινητικά προβλήματα εν μέσω ακραίου καύσωνα.

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παραλία βαρκελώνη
Χώρος για άτομα με ειδικές ανάγκες σε παραλία της Βαρκελώνης | Shutterstock
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Πρωτοφανείς είναι οι θερμοκρασίες που χτυπούν τη Δυτική Ευρώπη και αν και το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στη Γαλλία, η Ισπανία δεν φέρεται να ξεφεύγει από τον κανόνα. Ο υδράργυρος ανά περιοχές έχει φτάσει τους 45 βαθμούς. 

Οι Ισπανοί προσπαθούν να καταπολεμήσουν τη ζέστη και η Βαρκελώνη έγινε παράδειγμα συμπεριληπτικότητας, καθώς η νέα της πρωτοβουλία βοηθάει όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως να αντιμετωπίσουν την «πύρινη λαίλαπα». 

Ο λόγος για τη δράση «Θάλασσα για όλους», που είναι σε μια σύγχρονη παραλία, σχεδιασμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε όλους, με ειδικά διαμορφωμένα ντους και σημείο υποστήριξης για το μπάνιο ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

Βίντεο δείχνει ανθρώπους με αναπηρικό αμαξίδιο στην ακτή να απολαμβάνουν τον ήλιο, ενώ άλλα άτομα με κινητικά προβλήματα να κολυμπούν με ειδικά εξαρτήματα και βοηθούς. 

Καύσωνας: Σοβαρό το πρόβλημα στην Ισπανία

Στην Ισπανία, οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 45°C (στην πόλη Αντούχαρ της νότιας χώρας, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET.

Σχεδόν ολόκληρη η χώρα βρισκόταν υπό προειδοποίηση για ακραία ζέστη, καθώς ένα έντονο κύμα καύσωνα επηρέαζε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Παράλληλα, προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες εκδόθηκαν σε 23 ευρωπαϊκές χώρες, με τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ελβετία και το Λουξεμβούργο να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.

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Η ακραία ζέστη, όπως μεταφέρει το CNN, οφείλεται σε έναν «θερμικό θόλο» (heat dome), δηλαδή μια εκτεταμένη περιοχή υψηλών πιέσεων που παραμένει στάσιμη πάνω από την Ευρώπη και παγιδεύει τη θερμότητα κοντά στην επιφάνεια της Γης.

Αν και το φαινόμενο αυτό δεν είναι ασυνήθιστο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι τόσο υψηλές θερμοκρασίες συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, η οποία αυξάνει τη βασική θερμοκρασία του πλανήτη και καθιστά τα κύματα καύσωνα πιο έντονα και συχνά.
 

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