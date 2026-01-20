Ισπανία: Σοκάρει η ιστορία 6χρονης που επέζησε από την τραγωδία - Νεκρή εντοπίστηκε η οικογένειά της

Όσο συνεχίζονται οι έρευνες για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία με 41 επιβεβαιωμένους νεκρούς μέχρι αυτήν την ώρα, τα ισπανικά ΜΜΕ μεταδίδουν πληροφορίες για 43 αγνοουμένους.

Συγγενείς αναζητούν τους αγαπημένους τους, με τις ελπίδες να εξαντλούνται όσο περνούν οι ώρες. Παράλληλα, στο φως έρχονται ιστορίες θυμάτων, που χάθηκαν από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία.

Αίσθηση έχει προκαλέσει η ιστορία μιας 6χρονης, η οποία ταξίδευε με την οικογένεια της προς την Ουέλβα, σύμφωνα με την El Pais. Το κοριτσάκι με τους γονείς της, τον αδελφό κι έναν ξάδελφό της βρίσκονταν στα πρώτα βαγόνια του τρένου, το οποίο αναχώρησε από την Μαδρίτη και συνετρίβη πάνω στο εκτροχιασμένο τρένο που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Τη νύχτα του τραγικού δυστυχήματος, η μικρή βρέθηκε από δύο διασώστες να περιπλανιέται μόνη της στα συντρίμμια αφού είχε καταφέρει να απεγκλωβιστεί μόνη της. Ο εντοπισμός της έδωσε την ελπίδα ότι και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας της θα βρεθούν ζωντανά.

Χθες, ωστόσο, οι ελπίδες διαψεύστηκαν καθώς οι γονείς της, Φέλιξ και Κριστίνα, ο 12χρονος αδερφός της Πέπε, και ο ξάδερφός της Φέλιξ εντοπίστηκαν νεκροί.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο στην Κόρδοβα, όπου της έγιναν τρία ράμματα στο κεφάλι και συναντήθηκε με την γιαγιά της. Η οικογένεια είχε ταξιδέψει στη Μαδρίτη για να δει έναν αγώνα της Ρεάλ και επέστρεφαν με το τρένο στην πόλη όπου ζουν, την Πούντα Ούμπρια.