Ισπανία: Σύγκρουση τρένου με γερανό στην Καρθαγένη

Νέο σιδηροδρομικό ατύχημα στην Ισπανία. Σύμφωνα με τοπικά μέσα που επικαλείται το Reuters τρένο συγκρούστηκε με γερανοφόρο όχημα. Το τρένο εκτελούσε τη διαδρομή Καρχαγένη – Λος Νιέτος και συγκρούστηκε το πρωί της Πέμπτης με γερανό κοντά στη δημοτική ενότητα Αλούμπρες της Καρχαγένης, σύμφωνα με το rtve.es.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Choca un tren de pasajeros contra el brazo de una grúa en Alumbres



➡️ En la zona se encuentran sanitarios y efectivos de emergencias



🔗https://t.co/LlsPFdpaYb pic.twitter.com/Qy8wvIsyaM — La 7 (@la7tele) January 22, 2026

Μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί «αδιευκρίνιστος αριθμός» τραυματιών, όλοι με ελαφρά ή πολύ ελαφρά τραύματα. Ο μηχανοδηγός του τρένου δήλωσε στο La 7 Noticias ότι ένας βραχίονας γερανού εισέβαλλε σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής. Το τρένο κινούνταν με ταχύτητα περίπου 70 έως 80 χιλιομέτρων την ώρα.

Το Κέντρο Συντονισμού Εκτάκτων Αναγκών έλαβε ειδοποίηση από τη Renfe στις 12:04, ενημερώνοντας για το ατύχημα. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες του Δήμου Καρχαγένης, ασθενοφόρα του 061, η Πολιτοφυλακή (Guardia Civil) και η Πολιτική Προστασία.

Ο ισπανικός διαχειριστής του σιδηροδρομικού δικτύου Adif ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι: «Η κυκλοφορία έχει διακοπεί επειδή γερανός, που δεν σχετίζεται με τη σιδηροδρομική εκμετάλλευση, μπήκε στον χώρο ασφαλούς διέλευσης των τρένων».

Línea de ancho métrico Cartagena-Los Nietos: Se encuentra interrumpida la circulación por la invasión del gálibo de la infraestructura por una grúa ajena a la explotación ferroviaria. — INFOAdif (@InfoAdif) January 22, 2026

Διαβάστε ακόμα: Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Στους 43 οι νεκροί – Το μαύρο κουτί στο επίκεντρο των ερευνών

Το νέο συμβάν έρχεται λίγες ημέρες μετά τη θανατηφόρα σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας την Κυριακή στην περιοχή της νότιας Ανδαλουσίας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 43 ανθρώπους, και ένα ακόμη σιδηροδρομικό ατύχημα στη βορειοανατολική Καταλονία την Τρίτη, στο οποίο πέθανε ο μηχανοδηγός.