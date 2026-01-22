Ισπανία: Σύγκρουση τρένου με γερανό στην Καρθαγένη

Νέο σιδηροδρομικό ατύχημα στην Ισπανία. Σύμφωνα με τοπικά μέσα που επικαλείται το Reuters τρένο συγκρούστηκε με γερανοφόρο όχημα. Το τρένο εκτελούσε τη διαδρομή Καρχαγένη – Λος Νιέτος και συγκρούστηκε το πρωί της Πέμπτης με γερανό κοντά στη δημοτική ενότητα Αλούμπρες της Καρχαγένης, σύμφωνα με το rtve.es.
Μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί «αδιευκρίνιστος αριθμός» τραυματιών, όλοι με ελαφρά ή πολύ ελαφρά τραύματα. Ο μηχανοδηγός του τρένου δήλωσε στο La 7 Noticias ότι ένας βραχίονας γερανού εισέβαλλε σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής. Το τρένο κινούνταν με ταχύτητα περίπου 70 έως 80 χιλιομέτρων την ώρα.
Το Κέντρο Συντονισμού Εκτάκτων Αναγκών έλαβε ειδοποίηση από τη Renfe στις 12:04, ενημερώνοντας για το ατύχημα. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες του Δήμου Καρχαγένης, ασθενοφόρα του 061, η Πολιτοφυλακή (Guardia Civil) και η Πολιτική Προστασία.
Ο ισπανικός διαχειριστής του σιδηροδρομικού δικτύου Adif ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι: «Η κυκλοφορία έχει διακοπεί επειδή γερανός, που δεν σχετίζεται με τη σιδηροδρομική εκμετάλλευση, μπήκε στον χώρο ασφαλούς διέλευσης των τρένων».
Διαβάστε ακόμα: Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Στους 43 οι νεκροί – Το μαύρο κουτί στο επίκεντρο των ερευνών
Το νέο συμβάν έρχεται λίγες ημέρες μετά τη θανατηφόρα σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας την Κυριακή στην περιοχή της νότιας Ανδαλουσίας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 43 ανθρώπους, και ένα ακόμη σιδηροδρομικό ατύχημα στη βορειοανατολική Καταλονία την Τρίτη, στο οποίο πέθανε ο μηχανοδηγός.
- Κακοκαιρία - Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Έρχεται νέο κύμα καταιγίδων – Θα πληγεί και η Αττική
- Τι δουλειά έχει ο Κώστας Μπίγαλης στο MasterChef 2026;
- Η αντίδραση της Φωτεινής Αθερίδου όταν τη ρωτούν για τον χωρισμό του πατέρα της με την Καρύδη
- Αγγελική Νικολούλη στο Reader: «Ο τρόπος μου να πω ότι δεν είμαι άτρωτη»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.