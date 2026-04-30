Ισραήλ: Αναχαιτίζει τον στολίσκο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ αναχαιτίζει τα πλοιάρια που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, όπως μετέδωσε το ραδιόφωνο του στρατού.

Ο Στολίσκος για τη Γάζα
Ο Στολίσκος για τη Γάζα στην Τυνησία | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
Το Ισραήλ άρχισε να θέτει υπό τον έλεγχό του πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, σε μεγάλη απόσταση από τα παράλια, μετέδωσε απόψε το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού, επικαλούμενο μια στρατιωτική πηγή.

Δεν διευκρινίστηκε πού βρίσκονται και πόσα είναι αυτά τα σκάφη. Πήγες που έχουν επαφή με τους ακτιβιστές που βρίσκονται στα πλοιάρια αναφέρουν πως ο στολίσκος βρίσκεται ανοιχτά της Κρήτης, εντός της ελληνικής ζώνης έρευνας και διάσωσης (SAR).

Στις 12 Απριλίου, ένας δεύτερος στολίσκος που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τους Παλαιστίνιους της Γάζας απέπλευσε από τη Βαρκελώνη, με στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

