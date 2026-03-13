Μενού

Ισραήλ: Ανακοίνωσε πως χτύπησε μέλος της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε μέλος της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, σε επιδρομή στη Βηρυτό.

Στρατιώτης του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη
Στρατιώτης του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί ότι έπληξε μέλος του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που πρόσκειται στο Ιράν, σε επιδρομή στη Βηρυτό.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τρομοκράτη της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Βηρυτού», αναφέρει ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε στο Ισραήλ τη 2η Μαρτίου, για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2024, για να εκδικηθεί τον θάνατο του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ τις πρώτες ώρες του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν. Έκτοτε το Ισραήλ διεξάγει μαζικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο· πλέον απειλεί να καταλάβει τομείς του στον νότο.

