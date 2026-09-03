Το Ισραήλ δεν το κρύβει: Σχέδιο του Μπεν Γκβιρ για πλήρη εθνοκάθαρση της Γάζας σε βάθος επταετίας

Ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ παρουσίασε σήμερα ένα σχέδιο για την πλήρη εθνοκάθαρση της Λωρίδας της Γάζας, μετατοπίζοντας τους περίπου 2 εκατομμύρια γηγενείς Παλαιστινίους της σε χώρες του εξωτερικού.

«Αντί να σκάβουν τούνελ, είναι ώρα να ετοιμάσουν βαλίτσες», είπε ο εθνικιστής υπουργός, που κλιμακώνει πρόσφατα τη νεοναζιστική ρητορική του, ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ έθεσε ως στόχο την «εθελοντική μετανάστευση» 250.000 κατοίκων της Γάζας εντός ενός έτους, με απώτερο σκοπό ο αριθμός αυτός να ανέλθει σε 1,86 εκατομμύρια σε βάθος επταετίας.

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Η νέα αυτή πολιτική κίνηση δεν είναι παρά ακόμα ένα στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των επεκτατικών βλέψεων του Ισραήλ. Προ ημερών, ο Μπεν Γκβιρ ανάρτησε χαρακτηριστικά ένα βίντεο ΑΙ, στο οποίο αποτύπωνε Παλαιστίνιους κρατούμενους να βγαίνουν αποσκελετωμένοι από μία «γραμμή παραγωγής», που τους μετέφερε σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης.

Israel's National Security Minister Itamar Ben-Gvir has deleted his video depicting kidnapped Palestinians being sent into an industrialized slaughterhouse. pic.twitter.com/4xUCnyqqae — gato fumante (@KweenInYellow) August 31, 2026

Ώρες αργότερα, ακόμα και αυτός ο νεοναζιστής υπουργός αναγκάστηκε να διαγράψει την ανάρτηση εν μέσω της μαζικής κατακραυγής.

Για το νέο του σχέδιο πάλι υποστήριξε πως «Είναι ρεαλιστικό», λέγοντας πως αρκετές χώρες είναι «έτοιμες» να δεχτούν τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας, χωρίς όμως να διευκρινίσει ποιες.

Πρότεινε το Ισραήλ να χρηματοδοτήσει αυτό το πρόγραμμα, προσφέροντας οικονομικά κίνητρα στις χώρες που θα συμφωνήσουν να δεχτούν πρόσφυγες διωγμένους από τη Γάζα.

Το Ισραήλ είναι έτοιμο να προχωρήσει στην εφαρμογή ενός σχεδίου μετεγκατάστασης του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας εφόσον οι ΗΠΑ ανάψουν το «πράσινο φως», δήλωσε χθες και ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.