Ισραήλ: Δικαστήριο παρατείνει την κράτηση δύο ακτιβιστών του «Στολίσκου για τη Γάζα»

Δικαστήριο στο Ισραήλ παρέτεινε κατά έξι ημέρες την κράτηση δύο ακτιβιστών που συνελήφθησαν στον «Στολίσκο για τη Γάζα», που αναχαιτίστηκε την περασμένη εβδομάδα από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης, με την Ισπανία να αντιδρά, ζητώντας εκ νέου την «άμεση απελευθέρωση» ενός εκ των δύο αυτών ακτιβιστών, που είναι Ισπανός υπήκοος.

Ο Ισπανός Σαΐφ Άμπου Κέσεκ, και ο Βραζιλιάνος υπήκοος Τιάγκο Αβίλα συνελήφθησαν από τις ισραηλινές αρχές την περασμένη Τετάρτη και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ, ενώ περισσότεροι από 100 άλλοι φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές που επέβαιναν σε σκάφη του Global Sumud Flotilla αφέθηκαν ελεύθεροι.

Ο στολίσκος, που αποτελείτο από πενήντα και πλέον σκάφη, είχε αναχωρήσει στις 12 Απριλίου από τη Μασσαλία (Γαλλία), τη Βαρκελόνη (Ισπανία) και τις Συρακούσες (Ιταλία), σε μια νέα προσπάθεια να σπάσει τον αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια.

Η κράτηση του Άμπου Κέσεκ και του Αβίλα είχε αρχικά παραταθεί μέχρι σήμερα Τρίτη, αλλά το Ειρηνοδικείο του Ασκελόν την παρέτεινε περαιτέρω μέχρι τις 10 Μαΐου.

Πηγή του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικών μιλώντας σε μμε ζήτησε «σεβασμό όλων των δικαιωμάτων του» Κέσεκ και χαρακτήρισε την κράτησή του «παράνομη». Η πηγή πρόσθεσε ότι «ο πρόξενος θα συνεχίσει να τον επισκέπτεται, παρέχοντάς του κάθε απαραίτητη προστασία και παραμένοντας σε συνεχή επαφή με την οικογένειά του».

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, οι ισραηλινές αρχές κατηγορούν τον Κεσέκ και τον Αβίλα για αδικήματα όπως παροχή βοήθειας στον εχθρό, επαφή με ξένο πράκτορα και τρομοκρατική οργάνωση, απαγορευμένη δραστηριότητα που περιλαμβάνει τρομοκρατική συνιστώσα και παροχή μέσων σε τρομοκρατική οργάνωση.

«Είμαι πεπεισμένος ότι υπάρχει εύλογη υποψία», αποφάνθηκε ο δικαστής Γιανίβ Μπεν-Χαρούς αφού άκουσε τα επιχειρήματα των διαδίκων για την έγκριση της παράτασης κράτησης.

Δικηγόροι της οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Adalah υποστήριξαν κατά τη διάρκεια της ακρόασης ότι οι κατηγορίες είναι αβάσιμες και δεν υπάρχει νομική βάση για τη συνέχιση της κράτησης των δύο ανδρών.

Είπαν ότι δεν έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες και ότι η κράτησή τους έγινε για σκοπούς συνεχιζόμενης ανάκρισης.

Η Adalah τόνισε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης και θα απαιτήσει την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση του Άμπου Κεσέκ και του Αβίλα. Ανέφερε επίσης ότι οι άνδρες έχουν βασανιστεί κατά την κράτησή τους - μια κατηγορία που το Ισραήλ απέρριψε.