Ισραήλ: Το «έκαψε» ο υπουργός Οικονομικών - «Οι όμηροι γύρισαν γιατί ψήφισα κατά της επιστροφής»

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, λέει ότι οι επικριτές του θα πρέπει να τον ευχαριστήσουν «για την άρνηση μερικών συμφωνιών που θα είχαν στερήσει» ορισμένους από τους αιχμαλώτους.

«Δεχόμαστε τώρα όλους τους απαχθέντες μόνο και μόνο λόγω αυτής της επιμονής μου», είπε σε βιντεοσκοπημένη δήλωση στο X, απαντώντας στην κριτική του πρώην βουλευτή της Εθνικής Ενότητας και πρώην αρχηγού του ισραηλινού στρατού Γκάντι Άιζενκοτ.

Να σημειωθεί πως ο Σμότριτς ψήφισε κατά της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των αιχμαλώτων.

Ισραήλ: Η άβολη «κωλοτούμπα» Σμότριτς

Ο Άιζενκοτ, σε μια ανάρτηση στο X, δήλωσε ότι οι υπουργοί που ψήφισαν κατά της συμφωνίας επέδειξαν «επαίσχυντη ηγεσία» προσπαθώντας να εγκαταλείψουν τους αιχμαλώτους που «απήχθησαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους» χωρίς να αναφέρει τον Σμότριτς ή το κόμμα του Θρησκευτικού Σιωνισμού.

Ο Σμότριτς είπε: «Αν, Θεέ μου, σας είχαμε ακούσει, δεν θα υπήρχε καμία πιθανότητα στον κόσμο να είχαμε φτάσει σε αυτό το μεγάλο επίτευγμα».

Ο ακροδεξιός πολιτικός είχε ανακοινώσει την Πέμπτη ότι αντιτίθεται στη συμφωνία και δεν θα την ψηφίσει στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας, το οποίο αργότερα ενέκρινε τη συμφωνία.

Πηγή: Al Jazeera