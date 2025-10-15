Ισραήλ: Επιστρέφουν τέσσερα φέρετρα με λείψανα ομήρων της Χαμάς

Κλιμάκιο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού παρέλαβε χθες Τρίτη από τη Χαμάς τέσσερα φέρετρα με λείψανα ομήρων, τα οποία ακολούθως παρέδωσε στον στρατό του Ισραήλ.

Τα λείψανα, σύμφωνα με τους Times of Israel, μεταφέρονται στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στο Τελ Αβίβ για την προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης.

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν πως ταυτοποίησαν τις πρώτες σορούς ομήρων που παρέδωσε η Χαμάς τη Δευτέρα, διευκρινίζοντας πως ανήκουν σε τρεις Ισραηλινούς και έναν υπήκοο Νεπάλ, που είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά τις σορούς τουλάχιστον 20 ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ απείλησε με πλήρη διακοπή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, εάν η Χαμάς δεν επιστρέψει τις σορούς στρατιωτών που παραμένουν στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Καλώ τον πρωθυπουργό να θέσει ένα σαφές τελεσίγραφο στη Χαμάς: εάν δεν επιστρέψετε αμέσως όλες τις σορούς των στρατιωτών μας που έπεσαν πολεμώντας και συνεχίζετε να καθυστερείτε αυτήν την επιστροφή, εμείς θα αναστείλουμε αμέσως κάθε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας», έγραψε ο Μπεν Γκβιρ, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, στον λογαριασμό του στο Telegram.