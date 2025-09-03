Ισραήλ: «Ημέρα Αναταραχής» με διαδηλώσεις κατά Νετανιάχου - Αυξάνεται η πίεση για τους ομήρους

Δεκάδες ακτιβιστές ανέβηκαν σήμερα (03/09) το πρωί στη στέγη του κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης στην Ιερουσαλήμ, στο πλαίσιο της «Ημέρας Αναταραχής», ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων.

Οι διαδηλωτές ανήρτησαν μεγάλο πανό με φωτογραφία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και τη λεζάντα: «Εγκατέλειψες τους ομήρους και τους σκότωσες».

Παράλληλα, άλλη ομάδα ακτιβιστών έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων έξω από την κατοικία του Νετανιάχου, ενώ άλλοι απέκλεισαν δρόμο που οδηγεί στην Κνεσέτ.

Μία εκ των διαδηλωτριών, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Kan, υποστήριξε πως απαιτούνται «ακραίες» ενέργειες ώστε η κυβέρνηση να κινητοποιηθεί.

«Ένα κράτος δεν μπορεί να εγκαταλείπει τους πολίτες του. Η Εθνική Βιβλιοθήκη βρίσκεται δίπλα στην Κνεσέτ. Θέλουμε να μας δουν», δήλωσε, αναφερόμενη στους 48 ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, εκ των οποίων οι 20 πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί.

Το Ισραήλ εκτοξεύει νέο κατασκοπευτικό δορυφόρο

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν σήμερα το πρωί (3/9) σε πολλές περιοχές του Ισραήλ, καθώς πύραυλος εκτοξεύθηκε από την Υεμένη και πλησίασε τη χώρα. Χιλιάδες πολίτες κατέφυγαν σε καταφύγια σε Τελ Αβίβ, Ιερουσαλήμ και άλλες πόλεις, ενώ οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ ανεστάλησαν προσωρινά.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε αργότερα ότι ο πύραυλος αναχαιτίστηκε από τα συστήματα αεράμυνας. Οι Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη, δηλώνοντας πως στόχευσαν το Τελ Αβίβ ως αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα στη Σανάα, που προκάλεσαν τον θάνατο υψηλόβαθμων αξιωματούχων, περιλαμβανομένου του επικεφαλής της κυβέρνησής τους.

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ ανακοίνωσε την εκτόξευση του νέου κατασκοπευτικού δορυφόρου Ofek 19, με τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς να κάνει λόγο για «μήνυμα» προς τις εχθρικές χώρες, υπογραμμίζοντας τις δυνατότητες των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών.

«Λίγες χώρες διαθέτουν αυτές τις δυνατότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Σας παρακολουθούμε διαρκώς και σε όλες τις συνθήκες».

Η εκτόξευση του δορυφόρου συνδέεται με την πρόσφατη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, κατά την οποία βομβαρδίστηκαν στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις σε απόσταση άνω των 1.000 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης του υπουργείου Άμυνας, Ντάνιελ Γκολντ, συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 12.000 δορυφορικές φωτογραφίες του ιρανικού εδάφους για την επιχείρηση.

Ο πρόεδρος της Israel Aerospace Industries, Μποάζ Λεβί, τόνισε ότι η επιχείρηση ανέδειξε την ανάγκη για εξελιγμένες δυνατότητες παρατήρησης ώστε να διασφαλιστεί η υπεροχή στην περιοχή.

Το Ισραήλ συνεχίζει τον πόλεμο στη Γάζα εναντίον της Χαμάς και άλλων οργανώσεων συμμάχων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, όπως οι Χούθι της Υεμένης.

Η χώρα εντάχθηκε στη λέσχη των διαστημικών δυνάμεων το 1988 με την εκτόξευση του πρώτου δορυφόρου της, του Ofek, ενώ το 2023 είχε ανακοινώσει την εκτόξευση δορυφόρου με προηγμένες δυνατότητες απεικόνισης.είτε αφαίρεση είτε προσθήκη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ