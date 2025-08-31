Το Ισραήλ εξετάζει προσάρτηση της Δυτικής Όχθης: Αντίποινα στην αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους

Το Ισραήλ εξετάζει την προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης ως πιθανή απάντηση στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία και άλλες χώρες, δήλωσαν τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Η επέκταση της ισραηλινής κυριαρχίας στη Δυτική Όχθη - μια de facto προσάρτηση γης που καταλήφθηκε στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής το 1967 - θα βρεθεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά το ΑΜΠΕ.

Δεν είναι σαφές πού ακριβώς θα εφαρμοστεί οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο και πότε, είτε μόνο σε ισραηλινούς οικισμούς ή σε ορισμένους από αυτούς, είτε σε συγκεκριμένες περιοχές της Δυτικής Όχθης όπως η Κοιλάδα του Ιορδάνη και αν τις συζητήσεις ακολουθήσουν απτά βήματα.

Ισραήλ: Θέλει επιχείρηση «σκούπα» για την κατεχόμενη Παλαιστίνη

Οποιοδήποτε βήμα προς την προσάρτηση στη Δυτική Όχθη θεωρείται βέβαιο ότι θα προκαλέσει ευρεία καταδίκη από τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι επιδιώκουν την περιοχή για ένα μελλοντικό κράτος, καθώς και από αραβικές και δυτικές χώρες.

Δεν είναι σαφές ποια είναι η θέση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επί του θέματος. Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Ένας εκπρόσωπος του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με το αν ο Σάαρ είχε συζητήσει την κίνηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, κατά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα.

Το γραφείο Νετανιάχου δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με το αν ο πρωθυπουργός υποστηρίζει την προσάρτηση και, εάν ναι, πού.

Μια προηγούμενη δέσμευση του Νετανιάχου για προσάρτηση εβραϊκών οικισμών και της Κοιλάδας του Ιορδάνη ακυρώθηκε το 2020 ώστε να προωθηθεί η εγκαθίδρυση σχέσεων του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν στις λεγόμενες Συμφωνίες Αβραάμ που επιτεύχθηκαν με τη μεσολάβηση του Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία.