Ισραήλ: Η φον ντερ Λάιεν εξετάζει κυρώσεις για την εισβολή στη Γάζα - «Πρέπει να σταματήσει»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σήμερα Τετάρτη (10/9) ότι σχεδιάζει να επιδιώξει κυρώσεις και μερική αναστολή των εμπορικών συναλλαγών με του Ισραήλ λόγω της φονικής του επέλασης στη Γάζα.

Η ΕΕ των 27 κρατών μελών είναι βαθιά διχασμένη στην προσέγγισή της απέναντι στο Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους και δεν είναι σαφές εάν θα βρεθεί πλειοψηφία που να υποστηρίζει τις κυρώσεις και τα εμπορικά μέτρα.

Η φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε ότι η επιτροπή «θα συστήσει μια ομάδα χορηγών για την Παλαιστίνη τον επόμενο μήνα», μέρος της οποίας θα επικεντρωθεί στη μελλοντική ανοικοδόμηση της Γάζας.

Γάζα: «Ψύλλοι» και στα αυτιά της φον ντερ Λάιεν

Μετά από μήνες γενοκτονίας και κατασκευασμένου λιμού που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα, που έχουν καταγγείλει οι πλέον έγκριτες οργανώσεις, όπως ο ΟΗΕ, η Διεθνής Αμνηστία, και η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών, τώρα η διαβόητη για την «αταραξία» της πρόεδρος της Επιτροπής εξωθείται σε πιο εμφατικές δηλώσεις.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι τα γεγονότα στη Γάζα και τα βάσανα των παιδιών και των οικογενειών τους «έχουν συγκλονίσει τη συνείδηση ​​του κόσμου».

«Ο ανθρωπογενής λιμός δεν μπορεί ποτέ να αποτελέσει όπλο πολέμου. Για χάρη των παιδιών, για χάρη της ανθρωπότητας. Αυτό πρέπει να σταματήσει», πρόσθεσε, υπό χειροκροτήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη σύνοδό του στο Στρασβούργο της Γαλλίας.