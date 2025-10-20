Μενού

Ισραήλ: Η Χαμάς επιστρέφει άλλη μία σορό ομήρου

Η Χαμάς δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του ομήρου που θα παραδώσει στο Ισραήλ.

Reader symbol
Newsroom
gaza_omiroi
Μεταφορά λειψάνων ομήρων από τη Γάζα | AP Photo
  • Α-
  • Α+

Η Χαμάς θα παραδώσει άλλη μία σορό ομήρου στο Ισραήλ, καθώς όπως έγινε γνωστό από τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), oχήματα του Ερυθρού Σταυρού κατευθύνονται προς ένα σημείο παράδοσης στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του ομήρου του οποίου τη σορό πρόκειται να παραδώσει, ενώ ανέφερε ότι «ανακάλυψε» τη σορό χθες.

Αφού οι σοροί παραδοθούν στο Ισραήλ στη συνέχεια θα μεταφερθούν στο Ινστιτούτο ιατροδικαστικής Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση.

Υπάρχουν 16 σοροί ομήρων που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα.

Με πληροφορίες από Times of Israel

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ