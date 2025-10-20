Ισραήλ: Η Χαμάς επιστρέφει άλλη μία σορό ομήρου

Η Χαμάς θα παραδώσει άλλη μία σορό ομήρου στο Ισραήλ, καθώς όπως έγινε γνωστό από τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), oχήματα του Ερυθρού Σταυρού κατευθύνονται προς ένα σημείο παράδοσης στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του ομήρου του οποίου τη σορό πρόκειται να παραδώσει, ενώ ανέφερε ότι «ανακάλυψε» τη σορό χθες.

Αφού οι σοροί παραδοθούν στο Ισραήλ στη συνέχεια θα μεταφερθούν στο Ινστιτούτο ιατροδικαστικής Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση.

Υπάρχουν 16 σοροί ομήρων που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα.

Με πληροφορίες από Times of Israel