Ισραήλ: Η «κίτρινη νύχτα» πριν την απελευθέρωση των ομήρων και το «δεν τελειώσαμε» του Νετανιάχου

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την απελευθέρωση των 20 Ισραηλινών ομήρων που βρίσκονται εν ζωή στα χέρια της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, με την αγωνία για τους συγγενείς να κορυφώνεται, την ώρα που η ισλαμιστική οργάνωση ζητάει την απελευθέρωση Παλαιστίνιων πολιτικών κρατουμένων.

Το Τελ Αβίβ ανακοίνωσε επίσημα ότι η απελευθέρωση θα γίνει τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας και ακολούθως, μόλις επιστρέψουν όλοι οι όμηροι, θα δοθούν ως αντάλλαγμα οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, για τους οποίους και αναφέρθηκε εμπλοκή ως προς το αίτημα της Χαμάς για αποφυλάκιση υψηλόβαθμών στελεχών με πρώτο τον Μαρουάν Μπαργούτι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι προετοιμασίες στο Ισραήλ βρίσκονται στο τελικό στάδιο, όπως μεταδίδει από το κέντρο υποδοχής των ομήρων τη στρατιωτική βάση του Ρέιμ στο νότιο Ισραήλ.

Η «κίτρινη νύχτα» στο Ισραήλ λίγο πριν την επιστροφή των ομήρων

Τραγούδια ανάτασης αντηχούν στο μεταξύ, για πρώτη φορά στις τελευταίες 737 ημέρες από την Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ. Η τελευταία νύχτα αναμονής χαρακτηρίζεται ως κίτρινη, στο χρώμα δηλαδή που επέλεξε το Φόρουμ των Ομήρων το 2023 ως σύμβολο της διαμαρτυρίας υπέρ της απελευθέρωσης των 250 απαχθέντων.

Οι συγγενείς τους περιμένουν με κομμένη την ανάσα, οι λιγότερο τυχεροί αναμένουν τουλάχιστον τις σωρούς των αγαπημένων τους. Δεκάδες στρατιωτικά ελικόπτερα απογειώνονται και προσγειώνονται στην στη Βάση Ρέιμ, την πρώτη στάση των ομήρων στο ισραηλινό έδαφος.

Στο ιατρικό κέντρο Ραμπίν τα δωμάτια είναι πλήρως εξοπλισμένα ένω το προσωπικό έχει τοποθετήσει καλάθια με δώρα ανάμεσά τους και λούτρινα αρκουδάκια.

Την ώρα της απελευθέρωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται στο Ισραήλ, ενώ ακολουθεί η σύνοδος για τη Γάζα, στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου «παρών» στην υπογραφή της συμφωνίας, μεταξύ 20 ηγετών θα δώσει ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσκεκλημένος του αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Παλαιστινιακής Αρχής στη Δυτική Όχθη, στην τελετή θα πρευρεθεί και ο Αμπού Αμπάς, ενώ τόσο η ισραηλινή κυβέρνηση όσο και η Χαμάς δεν θα εκπροσωπηθούν.

Νετανιάχου: «Η χώρα πέτυχε τεράστιες νίκες αλλά η μάχη δεν έχει τελειώσει»

«Μαζί, πετύχαμε τεράστιες νίκες, νίκες που εξέπληξαν όλο τον κόσμο. Και θέλω να σας το πω: παντού όπου πολεμήσαμε, κερδίσαμε τη νίκη, αλλά ταυτόχρονα, πρέπει να σας πω ότι η μάχη δεν έχει τελειώσει», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε ομιλία του προς το έθνος την παραμονή της αναμενόμενης επιστροφής των ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Γάζα.

«Έχουμε ακόμα πολύ μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας μπροστά μας. Μερικοί από τους εχθρούς μας προσπαθούν να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους για να μας επιτεθούν ξανά, και όπως λέμε στη χώρα μας, θα το αντιμετωπίσουμε», πρόσθεσε ο Νετανιάχου, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Η επιστροφή των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από τότε που έγινε η επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023, θα σηματοδοτήσει ένα «ιστορικό γεγονός» που συνδυάζει «λύπη» και «χαρά», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Η επιστροφή, που αναμένεται τη Δευτέρα στο Ισραήλ, είναι «ένα ιστορικό γεγονός που συνδυάζει τη λύπη η οποία συνδέεται με την απελευθέρωση των δολοφόνων με τη χαρά της επιστροφής των ομήρων», τόνισε ο Νετανιάχου ελπίζοντας ότι, παρά τις «πολλές διαφωνίες» μεταξύ των Ισραηλινών, στο τέλος «οι καρδιές θα ενωθούν» στη χώρα.

Ισοπεδωμένη η Γάζα

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστίνιων στη Γάζα ενώ εισέρχεται σταδιακά ανθρωπιστική βοήθεια. Ωστόσο, η Χαμάς καλεί σε επιστράτευση για να περιφρουρήσει τα εδάφη από τα οποία υποχώρησε ο Ισραηλινός στρατός. Διάχυτος είναι ο φόβος για ενδο-παλαιστινιακή βία και ήδη έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται τα πρώτα φαινόμενα.

Εφιαλτικό είναι το σκηνικό στις ισοπεδωμένες πόλεις της Γάζας όπου επιστρέφουν κατά χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι. Οκτώ στα 10 κτίρια έχουν καταστραφεί στα δύο χρόνια πολέμου.Οικογένειες που επιστρέφουν στην πόλη της Γάζας και τη Χαν Γιούνις προσπαθούν να εντοπίσουν τα σπίτια τους.

Κι ενώ εκπρόσωπος της Χαμάς δήλωσε στο Γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ότι η ισλαμιστική οργάνωση δεν θα αποτελέσει μέρος της μεταπολεμικής διακυβέρνησης της Λωρίδας, ένοπλοι αστυνομικοί της Χαμάς περιπολούν στους δρόμους της πόλης της Γάζας.

Συνολικά 7.000 μέλη της ειδοποιήθηκαν για να συμμετάσχουν στον έλεγχο περιοχών από τις οποίες αποχώρησε ο Ισραηλινός στρατός, ενώ η Χαμάς διόρισε και πέντε νέους κυβερνήτες.

Όμως το κενό ασφαλείας και η αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα δημιουργούν τον κίνδυνο ενδοπαλαιστινιακών συγκρούσεων. Ήδη, δύο μέλη των επίλεκτων δυνάμεων της Χαμάς εκτελέστηκαν από άνδρες της ισχυρής φατρίας Ντουγκμούς, ενισχύοντας τους φόβους γενικευμένης βίας μεταξύ αντίπαλων ομάδων.