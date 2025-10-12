Περιπλοκή με τους Ισραηλινούς ομήρους; - Η Χαμάς απαιτεί την αποφυλάκιση Παλαιστινίων ηγετών

Η Χαμάς και οι σύμμαχοί της «τελείωσαν τις προετοιμασίες» για την απελευθέρωση των ζωντανών Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα, που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα (13/10).

Το ισλαμιστικό κίνημα ωστόσο συνεχίζει να απαιτεί την απελευθέρωση Παλαιστινίων ηγετών από το Ισραήλ στο πλαίσιο της ανταλλαγής, δήλωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο πηγές προσκείμενες στις διαπραγματεύσεις και στη Χαμάς.

«Η Χαμάς επιμένει ο τελικός κατάλογος (των κρατουμένων που θα απελευθερώσει το Ισραήλ) να περιλαμβάνει τους επτά μεγάλους ηγέτες, κυρίως τους Μαρουάν Μπαργούτι, Άχμεντ Σααντάτ, Ιμπραχίμ Χαμέντ και Αμπάς αλ Σάγιεντ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια από τις πηγές αυτές.

«Η Χαμάς και οι (παλαιστινιακές) παρατάξεις τελείωσαν τις προετοιμασίες για (την απελευθέρωση) όλων των ζωντανών κρατουμένων και αρκετών σορών που βρέθηκαν», πρόσθεσε η ίδια πηγή, της οποίας οι δηλώσεις επιβεβαιώθηκαν από μια άλλη πηγή προσκείμενη στο παλαιστινιακό κίνημα και στις διαπραγματεύσεις.

Επιστρέφουν 20 Ισραηλινοί όμηροι της Χαμάς από τη Γάζα

Νωρίτερα, η Wall Street Journal ανέφερε ότι η Χαμάς ενημέρωσε πως έχει εντοπίσει τους 20 ομήρους και είναι έτοιμη να τους παραδώσει. Είναι η πρώτη επιβεβαίωση από τη Χαμάς ότι 20 εκ των ομήρων που είχαν απαχθεί στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 είναι ακόμη ζωντανοί, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Λίγο μετά και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως το Ισραήλ είναι «έτοιμο να υποδεχθεί αμέσως όλους» τους ομήρους που κρατά η Χαμάς και οι σύμμαχοί της στη Λωρίδα της Γάζας.

Το γραφείο του είπε πως ο Νετανιάχου συζήτησε το θέμα με τον συντονιστή της κυβέρνησης στην υπόθεση των ομήρων Γκαλ Χιρς. «Το Ισραήλ έχει προετοιμαστεί και είναι έτοιμο να παραλάβει αμέσως όλους τους ομήρους μας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε στο NBC News πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας ή στο Ισραήλ».

Η Χαμάς θα παραδώσει τους ομήρους στον Ερυθρό Σταυρό και στη συνέχεια ο Ερυθρός Σταυρός θα τους παραδώσει σε ειδική μονάδα των δυνάμεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ, έτσι ώστε μετά να μετακινηθούν σε ισραηλινό έδαφος και συγκεκριμένα στο νότιο τμήμα του Ισραήλ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ωστόσο, όσοι από τους ομήρους βρίσκονται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση ως προς την υγεία τους, θα υπάρχουν ειδικά ελικόπτερα με τα οποία θα μπορούν να μεταφερθούν από τη Λωρίδα της Γάζας προς το μεγαλύτερο νοσοκομείο του νότιου Ισραήλ και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Σον Ρόκα της Μπερ Σεβά.

Υπενθυμίζεται πως η συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς προβλέπει την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστίνιων κρατουμένων και 48 Ισραηλινών ομήρων από τη Γάζα. Μια διορία 72 ωρών για την απελευθέρωση ομήρων βάσει του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ λήγει, μάλιστα, το μεσημέρι της Δευτέρας ώρα Ελλάδας.

Παράλληλα, δημοσιεύθηκαν τα ονόματα των 20 ομήρων που θα απελευθερωθούν σε συνέχεια της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς. Πρόκειται για άνδρες ηλικίας από 20 έως 38 χρονών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και ΕΡΤ