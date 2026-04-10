Ισραήλ και Λίβανος στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την Τρίτη του Πάσχα

Σε μια διπλωματική κίνηση υψηλού συμβολισμού και ουσίας, την Τρίτη του Πάσχα (14/04) αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών η πρώτη επίσημη συνάντηση για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των The Times of Israel, το οποίο επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι πρέσβεις των δύο χωρών στην Ουάσινγκτον, Γιεχίελ Λάιτερ (Ισραήλ) και Νάντα Χαμάντε-Μοάουαντ (Λίβανος), υπό τον συντονισμό του Αμερικανού πρέσβη στη Βηρυτό, Μισέλ Ίσσα.

Ήδη από τη Μεγάλη Παρασκευή, οι προπαρασκευαστικές επαφές βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη μέσω τηλεδιασκέψεων, με τη συμμετοχή και του συμβούλου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάικ Νίνταμ.

Αν και το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη επιβεβαίωση της ημερομηνίας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διεμήνυσε την πρόθεσή του για άμεση έναρξη συνομιλιών, θέτοντας ως κεντρικούς στόχους τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την υπογραφή μιας πλήρους ειρηνευτικής συμφωνίας.