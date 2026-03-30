Ισραήλ: «Κανονικά η Τελετή Αφής για το Άγιο Φως, με συμβολικό και περιορισμένο χαρακτήρα»

Οι τελετές θα πραγματοποιηθούν κανονικά, αλλά με συμβολικό και περιορισμένο χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της Αφής του Αγίου Φωτός, όπως ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία.
Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την πρόσφατη απαγόρευση εισόδου του Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, στον Πανάγιο Τάφο την Κυριακή (29/03).
Τη Δευτέρα (30/03), ο Λατίνος καρδινάλιος συναντήθηκε με εκπροσώπους της ισραηλινής αστυνομίας, προκειμένου να συζητηθεί το πλαίσιο διεξαγωγής των πασχαλινών τελετών και ειδικά της Αφής του Αγίου Φωτός. Μάλιστα, η αστυνομία δημοσίευσε και σχετική φωτογραφία από τη συνάντηση στην πλατφόρμα Χ, όπου ο ίδιος εμφανίζεται χαμογελαστός.
Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία ανέφερε ότι, μετά από μια εποικοδομητική συνάντηση, συμφωνήθηκε ένα κοινό πλαίσιο για τις επικείμενες τελετές του Πάσχα. Ωστόσο, λόγω της σύνθετης κατάστασης ασφαλείας και στο πλαίσιο της επιχείρησης «Roaring Lion», οι εκδηλώσεις θα έχουν περιορισμένη και συμβολική μορφή.
Τονίζεται επίσης ότι ο σχετικός συντονισμός αποσκοπεί στη διασφάλιση της ελευθερίας της λατρείας, με βασική προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα, επισημαίνεται πως τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί περιστατικά πτώσης ιρανικών πυραύλων και θραυσμάτων εντός της Παλιάς Πόλης, γεγονός που καθιστά αναγκαίους τους περιορισμούς για λόγους ασφαλείας.
