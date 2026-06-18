Το Ισραήλ επιμένει να κρατήσει τον στρατό του στον Νότιο Λίβανο: Διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ

Το Ισραήλ διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ καθώς επιθυμεί να διατηρήσει τα στρατεύματά του στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters, περιλαμβανομένου ενός ανώτερου ο οποίος διατηρεί στενή σχέση με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι αξιωματούχοι, που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους προκειμένου να μπορέσουν να αναφερθούν στις ευαίσθητες συνομιλίες, έκαναν τα σχόλια αυτά μία ημέρα μετά την υπογραφή από τον Αμερικανό και τον Ιρανό πρόεδρο μνημονίου κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου που προβλέπει και την παύση των εχθροπραξιών στον Λίβανο.

Η προκαταρκτική αυτή συμφωνία καλεί όλες τις πλευρές να διασφαλίσουν «την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία του Λιβάνου».

Το Ισραήλ χαρακτηρίζει τις περιοχές που ελέγχει στον Λίβανο, τη Γάζα και τη Συρία «ζώνες ασφαλείας», με τον Νετανιάχου να έχει απορρίψει τις εκκλήσεις να αποχωρήσει από εκεί ο ισραηλινός στρατός.

Ο ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι το Ισραήλ «διεξάγει επίμονες διαπραγματεύσεις» με την Ουάσιγκτον αναφορικά με τη συνέχιση της ανάπτυξης των στρατευμάτων του στον νότιο Λίβανο.

Όπως τόνισε ο ίδιος, το Ισραήλ δεν σκοπεύει να υποχωρήσει από τις θέσεις του, περιλαμβανομένης της διατήρησης στρατευμάτων ανεπτυγμένων στην περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι στον Λίβανο.

Δεύτερος Ισραηλινός αξιωματούχος επεσήμανε ότι το αποτέλεσμα των συνομιλιών θα εξαρτηθεί τελικά από το αν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «αποφασίσει να ασκήσει πίεση», απειλώντας με συνέπειες σε περίπτωση που το Ισραήλ δεν συμμορφωθεί με τους όρους της συμφωνίας με το Ιράν.

Το γραφείο του Νετανιάχου δεν έχει απαντήσει προς το παρόν σε αίτημα για σχολιασμό.