Ισραήλ - Λίβανος: Το δεύτερο μεγάλο «τραπέζι» διαπραγματεύσεων την Τρίτη

Σημείο κλειδί για τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ είναι ο πόλεμος στον Λίβανο, με το Ιράν να θέτει ως όρο να σταματήσει η επιθετικότητα του Ισραήλ. Τα πλήγματα μεταξύ IDF και Χεζμπολάχ συνεχίζονται, δύο εικοσιτετράωρα πριν τις άμεσες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στη Ουάσινγκτον.

Καθημερινά υποστηρικτές της Χεζμπολάχ διαδηλώνουν στους δρόμους της Βηρυτού κατά της κυβέρνησης.

Αντιπροσωπείες του Τελ Αβίβ και του Λιβάνου πρόκειται να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για άμεσες συνομιλίες την Τρίτη (14/04) στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μετά τη χθεσινοβραδινή τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των πρέσβεων των δύο χωρών στην Ουάσινγκτον.

Ισραήλ - Λίβανος: Η ατζέντα των συνομιλιών

Θα συζητηθεί η κατάπαυση του πυρός και το χρονοδιάγραμμα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο κρατών, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι επιθέσεις ωστόσο, στα νότια του Λιβάνου παραμένουν σφοδρές μετά τον ισχυρό βομβαρδισμό σε κυβερνητικό κτήριο χθες στην Ναμπατίγια, όπου σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, 22 άτομα της υπηρεσίας ασφαλείας της χώρας έχασαν τη ζωή τους, ενώ σήμερα το Ισραήλ πλήττει την ευρύτερη περιοχή, όπως και τα περίχωρα της Τύρου.