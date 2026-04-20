Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα πραγματοποιήσουν τη δεύτερη συνάντησή τους την Πέμπτη (23/04) στην Ουάσινγκτον. Θα συμμετάσχουν ο Πρέσβης Yechiel Leiter και ο Πρέσβης του Λιβάνου στις ΗΠΑ, όπως μεταδίδει η Jerusalem Post.
Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε σήμερα πως οι απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ έχουν στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών και της ισραηλινής κατοχής στον νότιο Λίβανο.
«Η επιλογή των διαπραγματεύσεων έχει στόχο να τεθεί τέλος στις εχθροπραξίες και στην ισραηλινή κατοχή σε περιοχές του νοτίου Λιβάνου, και να αναπτυχθεί ο στρατός μέχρι τα διεθνή [διεθνώς αναγνωρισμένα] σύνορα», είπε.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας, διευκρίνισε επίσης πως ο πρώην πρεσβευτής του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον, ο Σιμόν Καράμ, θα είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Λιβάνου «στις διμερείς διαπραγματεύσεις» που «θα διεξαχθούν ξεχωριστά» από άλλες συνομιλίες, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.
- Το μυθικό meltdown του Μακάριου, η αδιαφορία της Ντόρας και οι συμβολισμοί πίσω από τον Μακρόν
- Τραγωδία στο Υπουργείο Τουρισμού: Η επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο της υπαλλήλου
- Η διεθνής νόσος της «τιτλομανίας»: Ευρωπαίοι πολιτικοί που πιάστηκαν όπως ο Λαζαρίδης
- Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν από αύριο 21/4: Όλες οι αλλαγές στη Γραμμή 2
