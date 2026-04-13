Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε περισσότερους από 250 μαχητές της Χεζμπολάχ

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε πέντε διοικητές της Χεζμπολάχ σε μαζικά και ταυτόχρονα πλήγματα εναντίον του Λιβάνου την προηγούμενη Τετάρτη, καθώς και περισσότερους από 250 μαχητές του σιιτικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν, σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό.

Από τη λιβανική πλευρά το υπουργείο Υγείας έχει ανακοινώσει ότι περισσότεροι από 350 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 1.200 τραυματίστηκαν σε αυτές τις επιδρομές, πρωτοφανείς από την έναρξη των εχθροπραξιών στις αρχές Μαρτίου.

«Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει πλέον ότι περισσότεροι από 250 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ εξουδετερώθηκαν στα πλήγματα που εξαπολύθηκαν στη Βηρυτό, στη Μπεκάα και στον νότιο Λίβανο», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του.

Την Παρασκευή ο στρατός του Ισραήλ είχε ανακοινώσει έναν πρώτο απολογισμό, στον οποίο έκανε λόγο για περισσότερους από 180 μαχητές νεκρούς στις 8 Απριλίου.

Παράλληλα επεσήμανε ότι σε αυτά τα πλήγματα σκοτώθηκαν και πολλοί διοικητές της Χεζμπολάχ: τρεις διοικητές της μονάδας Πληροφοριών, ο επικεφαλής του «γενικού επιτελείου επιμελητειακής υποστήριξης» Χάσαν Νάσερ καθώς και ο Αμπού Μοχάμεντ Χαμπίμπ «αναπληρωτής διοικητής της μονάδας πυραύλων».

