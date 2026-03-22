Το Ισραήλ «χτύπησε» γέφυρα στο Λίβανο: Eντολή στον στρατό και για κατοικίες - «Μοντέλο Γάζας», λέει ο Κατζ

Ο ισραηλινός στρατός στόχευσε τη γέφυρα Qasmiyeh στον Λίβανο μετά από τη σημερινή εντολή που έλαβε ο ισραηλινός στρατός να καταστρέψει όλες τις γέφυρες πάνω από τον ποταμό Λιτάνι του Λιβάνου και να εντείνει τις κατεδαφίσεις λιβανέζικων κατοικιών κοντά στα ισραηλινά σύνορα, όπως δήλωσε σήμερα Κυριακή (22/3) ο υπουργός Άμυνας.

Την ίδια στιγμή στην ίδια περιοχή, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει θανατηφόρες αεροπορικές επιθέσεις στις πόλεις αλ-Σουλτανίγια και ας-Σαουάνα του νότιου Λιβάνου, αναφέρει το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, επικαλούμενο το Υπουργείο Υγείας.

WATCH: Israeli airstrike targets Qasmiyeh Bridge over the Litani River in southern Lebanon

Η επίθεση στην Αλ-Σουλτανίγια σκότωσε τρία άτομα και τραυμάτισε τρία άλλα, ενώ η επίθεση στην ας-Σαουάνα σκότωσε ένα άτομο και τραυμάτισε τέσσερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ένας Ισραηλινός σκοτώθηκε στο αυτοκίνητό του κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο μετά από αυτό που ο στρατός χαρακτήρισε ως «εκτόξευση» από λιβανέζικο έδαφος. Ήταν ο πρώτος θάνατος Ισραηλινού αμάχου που συνδέεται με πυρά από τον Λίβανο στον τρέχοντα πόλεμο. Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν επίσης σκοτωθεί σε μάχες στο νότιο Λίβανο.

Το διεθνές δίκαιο γενικά απαγορεύει στους στρατούς να επιτίθενται σε πολιτικές υποδομές και ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει επικρίνει τις ενέργειες του Ισραήλ στον Λίβανο, ιδίως τη χρήση εκτεταμένων διαταγών εκκένωσης.

Οι δηλώσεις Κατζ και η προσέγγιση «σαν αυτή στη Γάζα»

Ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ δήλωσε ότι ο στρατός είχε διαταχθεί να καταστρέψει όλες τις γέφυρες πάνω από τον ποταμό Λιτάνι που χρησιμοποιούνται για «τρομοκρατική δραστηριότητα», για να αποτρέψει τους μαχητές και τα όπλα της Χεζμπολάχ από το να κινηθούν νότια. Είπε επίσης ότι ο στρατός διατάχθηκε να επιταχύνει την κατεδάφιση λιβανέζικων σπιτιών σε «χωριά της πρώτης γραμμής» για να εξουδετερώσει τις απειλές για τις ισραηλινές κοινότητες.

Ο Κατζ, όπως μεταφέρει το Reuters, περιέγραψε την προσέγγιση ως παρόμοια με το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε στο Μπέιτ Χανούν και τη Ράφα στη Γάζα, όπου ο στρατός δημιούργησε ζώνες ασφαλείας εκκαθαρίζοντας και κατεδαφίζοντας κτίρια κοντά στα σύνορα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον αρχηγό του στρατού και άλλους ανώτερους αξιωματούχους, ανέφερε το γραφείο του.