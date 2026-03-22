Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και Ιράν και Λίβανος «έτριξαν τα δόντια τους» στο Ισραήλ πραγματοποιώντας επιθέσεις.

Εχθές οι ιρανικές αεροπορικές επιδρομές βαλλιστικών πυραύλων τραυμάτισαν περίπου 100 άτομα στο νότιο Ισραήλ το Σάββατο, χτυπώντας τις πόλεις Αράντ και Ντιμόνα, αφού τα συστήματα αεράμυνας απέτυχαν να αναχαιτίσουν τουλάχιστον δύο βλήματα.

Μεταξύ των τραυματιών ήταν ένα 12χρονο αγόρι και ένα 5χρονο κορίτσι, και τα δύο αναφέρθηκε ότι βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, όπως αναφέρει ο Guardian.

Το ισραηλινό κανάλι Channel 13 ανέφερε πρώιμες ενδείξεις για πιθανούς θανάτους, αν και δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Ντιμόνα, συμπεριλαμβανομένου ενός εφήβου που υπέστη σοβαρά τραύματα από θραύσματα. Στο Άραντ, τουλάχιστον 68 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 10 σε σοβαρή κατάσταση και 14 με μέτρια τραύματα. Οι υπόλοιποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για ελαφρύτερα τραύματα.

Επιπλέον, στη Ντιμόνα και την Αράντ οι εκρήξεις προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια κατοικιών και δημιούργησαν εντυπωσιακούς κρατήρες στο έδαφος.

Ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι ερευνά τους λόγους για τους οποίους τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας δεν κατάφεραν να αναχαιτίσουν τους πυραύλους.

Ένας νεκρός στο Ισραήλ μετά τα πλήγματα του Λιβάνου

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε δύο οχήματα κοντά στη Βόρεια Γαλιλαία, στο βόρειο Ισραήλ, λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για πλήγματα που εξαπολύθηκαν από τον Λίβανο.

Ο στρατός σημείωσε ότι έχουν αναφερθεί ζημιές και τραυματίες, χωρίς ωστόσο να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Στο μεταξύ πολλές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ σήμερα το πρωί, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, αφού ήχησαν οι σειρήνες προειδοποίησης για εισερχόμενους ιρανικούς πυραύλους.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε πολλές προειδοποιήσεις επισημαίνοντας ότι εντόπισε «πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν με κατεύθυνση το έδαφος του κράτους του Ισραήλ».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ Magen David Adom επεσήμανε ότι προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ομάδες του μεταβαίνουν «στα σημεία πρόσκρουσης» στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες από μικρές ζημιές που σημειώθηκαν κατά μήκος δρόμου στην πόλη Χολόν, νότια του Τελ Αβίβ.