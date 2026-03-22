Ισραήλ: «Ο στρατός θα εντείνει τις στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο»

Ο ισραηλινός στρατός «θα εντείνει τις στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις» και τα πλήγματα στον Λίβανο, προειδοποίησε ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ.

«Η επιχείρηση κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ μόλις ξεκίνησε (...) Πρόκειται για μία μακρόπνοη επιχείρηση και είμαστε έτοιμοι για αυτήν», δηλώνει σε ανακοίνωσή του.

«Ετοιμαζόμαστε τώρα να ενισχύσουμε τις στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις και τα πλήγματα, κατ' εφαρμογήν δομημένου σχεδίου. Δεν θα σταματήσουμε πριν απωθηθεί μακριά από τα σύνορα η απειλή και διασφαλισθεί μακροπρόθεσμη ασφάλεια για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ».

«Προοίμιο χερσαίας εισβολής»

Νωρίτερα, πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε τις ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο κατά των γεφυρών και άλλων υποδομών χαρακτηρίζοντάς τις «προοίμιο χερσαίας εισβολής».

Ο πρόεδρος Αούν κατήγγειλε «την στοχοποίηση και την καταστροφή από το Ισραήλ υποδομών και ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεων στον νότιο Λίβανο, κυρίως της γέφυρας Κασμίγε επάνω από τον ποταμό Λιτάνι και άλλων γεφυρών», αναφέρεται σε ανακοίνωση της λιβανικής προεδρίας.

«Οι επιθέσεις αυτές συνιστούν επικίνδυνη κλιμάκωση και κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Λιβάνου και θεωρούνται προοίμιο χερσαίας εισβολής», δήλωσε ο πρόεδρος Αούν αφού το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει χερσαίες επιχειρήσεις διείσδυσης στον νότιο Λίβανο, έλαβε διαταγή να καταστρέψει όλες τις γέφυρες υπό το πρόσχημα ότι χρησιμοποιούνται από την οργάνωση Χεζμπολάχ.