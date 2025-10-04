Η ισραηλινή πολιτική ηγεσία διέταξε τον ισραηλινό στρατό να «παγώσει» την εκστρατεία για την κατάκτηση της πόλης της Γάζας, μετέδωσαν περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα Σαββάτου το ισραηλινό ραδιοφωνικό δίκτυο Army Radio και ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στη Γάζα, μετά την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Army Radio μετέδωσε ότι η εντολή προς τον στρατό μιλά για μείωση των επιχειρήσεων στο «ελάχιστο», με τα στρατεύματα στο πεδίο να εκτελούν αυστηρά αμυντικούς ελιγμούς. Η εντολή αυτή εκδόθηκε μετά από συνομιλίες που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ Ισραηλινών και Αμερικανών αξιωματούχων, τόνισε το ραδιοφωνικό δίκτυο.

Το Kan ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο Τραμπ αναμένεται να διεξαχθούν σύντομα.

Λίγο μετά τις 03:00 σήμερα Σάββατο το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας πως το Ισραήλ είναι έτοιμο για την «άμεση εφαρμογή» του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ, το οποίο προβλέπει την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων.

«Το Ισραήλ είναι έτοιμο για την άμεση εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου του Τραμπ με την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

«Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε πλήρως με τον πρόεδρο (σ.σ. Τραμπ) και την ομάδα του για να τερματίσουμε τον πόλεμο σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το Ισραήλ, οι οποίες αντιστοιχούν στο όραμα του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου», συνεχίζει η ανακοίνωση στην οποία δε γίνεται καμία αναφορά στο κάλεσμα Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι οι όμηροι μπορούν να απελευθερωθούν με ασφάλεια και γρήγορα.

Τραμπ: «Σήμερα είναι μία μεγάλη ημέρα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τα μεσάνυχτα Παρασκευής προς Σάββατο ότι το Ισραήλ πρέπει να «σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας» και τόνισε ότι πιστεύει ότι η «Χαμάς είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη» μετά την απάντηση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς της Γάζας, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους γρήγορα και με ασφάλεια», τόνισε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social περίπου στις 00:15 Σάββατο, ώρα Ελλάδας,

Πρόσθεσε ότι «βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις για να επεξεργαστούμε λεπτομέρειες».

Λίγο αργότερα, με ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που ανήρτησε στο δίκτυό του Truth Social, σήμερα Σάββατο περίπου στις 02:00 ώρα Ελλάδας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «όλοι θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης» στο πλαίσιο του ειρηνευτικού του σχεδίου του για τη Λωρίδα της Γάζας, στο οποίο απάντησε θετικά η Χαμάς.

Στο βίντεο διάρκειας περίπου ενός λεπτού ο Τραμπ είπε μεταξύ άλλων: «Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα είναι η ώρα να το οριστικοποιήσουμε συγκεκριμένα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, στο βίντεο από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ευχαρίστησε όλες τις χώρες που «με βοήθησαν να το ολοκληρώσω αυτό - το Κατάρ, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και τόσες άλλες».





«Πρέπει να πούμε την τελευταία λέξη με συγκεκριμένα λόγια», πρόσθεσε, αναγνωρίζοντας ότι οι επόμενες διαπραγματεύσεις μένει ακόμη να διεξαχθούν, παρά τους φαινομενικά πρόωρους πανηγυρισμούς της Ουάσινγκτον.

«Ανυπομονώ να επιστρέψουν οι όμηροι σπίτι στους γονείς τους», λέει, διευκρινίζοντας ότι ορισμένοι από τους 48 ομήρους θα επιστρέψουν σπίτι σε φέρετρα, καθώς πιστεύεται ότι μόνο 20 είναι ζωντανοί.

«Αυτή είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα, ίσως πρωτοφανής. Μας δόθηκε τεράστια βοήθεια. Όλοι ήταν ενωμένοι στην επιθυμία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, και είμαστε πολύ κοντά στο να το πετύχουμε αυτό», συνέχισε ο Τραμπ.



«Σας ευχαριστώ όλους και όλοι θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης», τόνισε σε ένα προφανές μήνυμα προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, αν και, σύμφωνα με αναλυτές, καμία από αυτές δεν μπορεί να είναι απόλυτα ικανοποιημένη με όλα τα μέρη του σχεδίου του για τον τερματισμό του πολέμου.