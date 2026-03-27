«Το Ισραήλ πούλησε στον Τραμπ τον πόλεμο ως κάτι εύκολο»: Το «τεταμένο» τηλεφώνημα Βανς - Νετανιάχου

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζει Ντι Βανς, είχε μια «τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία», με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, στην οποία τον επέπληξε επειδή έκανε υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις για τον πόλεμο στο Ιράν, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα του Axios.

Ο Βανς επέκρινε τον Νετανιάχου για το πόσο πιθανό ήταν να ισχυριστεί ο τελευταίος ότι θα ήταν η αλλαγή καθεστώτος, ανέφερε το πρακτορείο.

«Πριν από τον πόλεμο, ο Μπίμπι το πώλησε στον πρόεδρο ως κάτι εύκολο, καθώς η αλλαγή καθεστώτος ήταν πολύ πιο πιθανή από ό,τι ήταν. Και ο αντιπρόεδρος ήταν ξεκάθαρος για ορισμένες από αυτές τις δηλώσεις», λέει ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο του Νετανιάχου.

Διαβάστε επίσης: Επέκταση του τελεσιγράφου Τραμπ για άλλες 10 μέρες - Το Ισραήλ «σφυροκοπά» Ιράν και Λίβανο - Live οι εξελίξεις

Μετά την κλήση, ένας Αμερικανός αξιωματούχος ισχυρίζεται στο μέσο ενημέρωσης ότι το Ισραήλ υπονομεύει τον Βανς, ο οποίος έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Γιατί το Ισραήλ δεν θέλει τον Τζει Ντι Βανς

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Βανς, μακροχρόνιος δημόσιος αντίπαλος των ανοιχτών ξένων πολέμων, συμμετέχει στις συνομιλίες μαζί με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, γεγονός ότι έρχεται σε αντίθεση με τη γραμμή του Ισραήλ.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός αξιωματούχος κατηγόρησε το Ισραήλ, ενώ το Ιράν θεωρεί τον Βανς ως τον πιο πρόθυμο να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Είναι μια ισραηλινή επιχείρηση εναντίον του Τζει Ντι Βανς», λέει ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios. Το μέσο ενημέρωσης αναφέρει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για μια τέτοια επιχείρηση.

Το μέσο ενημέρωσης παραθέτει έναν άλλο αξιωματούχο που λέει ότι ο Βανς είναι πολύ πιθανό να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν.



