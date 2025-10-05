Ισραήλ: «Ψέμα η κακομεταχείριση της Γκρέτα Τούνμπεργκ - Μπεν Γκβιρ: «Της άξιζαν όσα έπαθε»

Σε αντιφατικές δηλώσεις έχουν υποπέσει διαφορετικές «κεφαλές» του Ισραήλ, ισχυριζόμενοι από τη μία πως οι αναφορές για κακοποίηση της ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ δεν ευσταθούν, και ταυτόχρονα πως...«της άξιζαν όσα έπαθε».

Η μία δήλωση έρχεται από το ισραηλινό ΥΠΕΞ, που ισχυρίζεται ότι είναι «θρασύτατα ψεύδη» τα περί κακομεταχείρισης της Σουηδής ακτιβίστριας, κατά το ΑΜΠΕ, ενώ σημειώνει:

«Επίσης η Γκρέτα δεν διαμαρτυρήθηκε στις ισραηλινές αρχές για οποιονδήποτε απ’ αυτούς τους γελοίους και αβάσιμους ισχυρισμούς, επειδή όλα αυτά δεν συνέβησαν ποτέ».

Μπεν Γκβιρ: «Αντιμετωπίσαμε την Τούνμπεργκ σαν τρομοκράτη»

Από την άλλη έρχεται η δύσκολο να «κρυφτεί» χαρά του ακροδεξιού υπουργού Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος δήλωσε «υπερήφανος που αντιμετωπίσαμε τους ακτιβιστές του στολίσκου ως υποστηρικτές της τρομοκρατίας».

«Όποιος υποστηρίζει την τρομοκρατία είναι τρομοκράτης και του αξίζουν οι συνθήκες που ταιριάζουν σε τρομοκράτες», συμπλήρωσε, επιβεβαιώνοντας πως πράγματι οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla υπέστησαν τουλάχιστον αντίξοες συνθήκες.

«Οι ακτιβιστές θα πρέπει να νιώσουν καθαρά τις συνθήκες κράτησης και να σκεφτούν δύο φορές πριν πλησιάσουν ξανά το Ισραήλ», δήλωσε ακόμα ο Μπεν Γκβιρ.