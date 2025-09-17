Το Ισραήλ σφυροκοπά τη Γάζα: Λουτρό αίματος και μαζική έξοδος - Χιλιάδες αποκομμένοι στον βορρά

Στρατιωτικές δυνάμεις και άρματα μάχης του Ισραήλ προωθήθηκαν βαθύτερα στην πόλη της Γάζας την Τετάρτη, τη δεύτερη ημέρα της χερσαίας επίθεσης που προκαλεί σφροδρές αντιδράσεις παγκοσμίως και καταδικάζεται ευρέως από τη διεθνή κοινότητα, ενώ οι Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν μαζικά την ισοπεδωμένη περιοχή.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η πολεμική αεροπορία και οι μονάδες πυροβολικού είχαν επιτεθεί στην πόλη περισσότερες από 150 φορές τις τελευταίες ημέρες, πριν από την είσοδο των χερσαίων δυνάμεων.

Όπως αναφέρει το Associated Press, οι επιθέσεις κατέστρεψαν πολυώροφα κτίρια σε περιοχές με πυκνή συγκέντρωση σκηνών όπου έχουν καταφύγει χιλιάδες Παλαιστίνιοι. Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι τα κτίρια χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς για την παρακολούθηση των στρατευμάτων.

Γάζα: Λουτρό αίματος και μαζική έξοδος

Οι νυχτερινές επιθέσεις σκότωσαν τουλάχιστον 16 άτομα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με αξιωματούχους του νοσοκομείου. Ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα πλησιάζει τους 65.000 Παλαιστίνιους από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023, με μια επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με αξιωματούχους του τομέα υγείας στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ, οι Παλαιστίνιοι έφυγαν μαζικά από την πόλη — μερικοί με αυτοκίνητο, άλλοι με τα πόδια. Το Ισραήλ δεσμεύτηκε να ανοίξει έναν άλλο διάδρομο κατά μήκος ενός δρόμου που αγκαλιάζει την ακτογραμμή της Γάζας για δύο ώρες την Τετάρτη, ώστε να επιτρέψει σε περισσότερους ανθρώπους να εκκενώσουν την περιοχή.

Περισσότεροι από τους μισούς Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν στις νυχτερινές ισραηλινές επιθέσεις βρισκόταν στην πληγείσα από την πείνα πόλη της Γάζας, μεταξύ των οποίων ένα παιδί και η μητέρα του που πέθαναν στο διαμέρισμά τους στο προσφυγικό στρατόπεδο Σάτι, σύμφωνα με αξιωματούχους του νοσοκομείου Σίφα, το οποίο δέχτηκε τα θύματα.

Στο κέντρο της Γάζας, το νοσοκομείο Al-Awda ανέφερε ότι ισραηλινή επίθεση χτύπησε ένα σπίτι στο αστικό προσφυγικό στρατόπεδο Nuseirat, σκοτώνοντας τρία άτομα, μεταξύ των οποίων μια έγκυο γυναίκα.

Δύο γονείς και το παιδί τους σκοτώθηκαν επίσης όταν μια επίθεση χτύπησε τη σκηνή τους στην περιοχή Muwasi, δυτικά της πόλης Χαν Γιούνις, σύμφωνα με αξιωματούχους του νοσοκομείου Νάσερ, όπου μεταφέρθηκαν τα πτώματα.

Αποκομμένοι χιλιάδες Παλαιστίνιοι στον βορρά

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι διερευνά τις θανατηφόρες επιθέσεις, αλλά στο παρελθόν έχει κατηγορήσει τη Χαμάς για την κατασκευή στρατιωτικών υποδομών σε αστικές περιοχές.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού, συνταγματάρχης Avichay Adraee, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μια νέα διαδρομή, κατά μήκος της οδού Salah al-Din στην ακτή της Γάζας, θα ανοίξει για όσους κατευθύνονται νότια για δύο ημέρες, ξεκινώντας από το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ωστόσο, πολλοί Παλαιστίνιοι στο βορρά αποκόπηκαν από τον έξω κόσμο. Η Παλαιστινιακή Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών, με έδρα την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στις κύριες γραμμές δικτύου στο βόρειο τμήμα της Γάζας προκάλεσαν την κατάρρευση των υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεφωνίας την Τετάρτη το πρωί. Το Associated Press προσπάθησε χωρίς επιτυχία να επικοινωνήσει με πολλούς ανθρώπους στην πόλη της Γάζας.

Εκτιμάται ότι 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι ζούσαν στην περιοχή της πόλης της Γάζας πριν από την έναρξη των προειδοποιήσεων για εκκένωση πριν από την επίθεση, και ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι 350.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη.

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι περισσότεροι από 238.000 Παλαιστίνιοι από το 1 εκατομμύριο που πιστεύεται ότι ζουν στην πόλη έχουν εγκαταλείψει τη βόρεια Γάζα τον τελευταίο μήνα. Εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι έχουν μείνει πίσω.

Tanks, helicopters and smoke were seen at the border between Gaza and Israel Tuesday. Israel’s Defense Minister Israel Katz said “Gaza is burning,” as the army began its expanded operation in the city.



Palestinians reported heavy strikes across the city as thousands flee South. pic.twitter.com/Q8ZTX53a5p — The Associated Press (@AP) September 16, 2025

Ομάδες ανθρωπιστικής βοήθειας και το Κατάρ καταδικάζουν την επίθεση

Μια συμμαχία κορυφαίων οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας κάλεσε την Τετάρτη τη διεθνή κοινότητα να λάβει πιο αυστηρά μέτρα για να σταματήσει η ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας.

Η έκκληση αυτή ήρθε μια μέρα μετά την ανακοίνωση μιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στον παλαιστινιακό θύλακα. Το Ισραήλ αρνείται την κατηγορία.

«Αυτό που βλέπουμε στη Γάζα δεν είναι μόνο μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική καταστροφή, αλλά, όπως κατέληξε η Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ, μια γενοκτονία», αναφέρεται στη δήλωση των οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Τα κράτη πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάθε διαθέσιμο πολιτικό, οικονομικό και νομικό μέσο που έχουν στη διάθεσή τους για να παρέμβουν. Η ρητορική και τα ημίμετρα δεν αρκούν. Αυτή η στιγμή απαιτεί αποφασιστική δράση», τονίζεται ακόμα.

Το μήνυμα υπογράφηκε από ηγέτες περισσότερων από 20 οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας που δραστηριοποιούνται στη Γάζα, μεταξύ των οποίων το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων, η Anera και η Save the Children.

Επίσης την Τετάρτη, το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ εξέδωσε δήλωση στην οποία καταδίκαζε «με τον πιο έντονο τρόπο» την ισραηλινή χερσαία επίθεση στη Γάζα. Το υπουργείο έγραψε στο X ότι η επιχείρηση σηματοδοτούσε «επέκταση του πολέμου γενοκτονίας» εναντίον των Παλαιστινίων.

Το Κατάρ είναι εξοργισμένο για την ισραηλινή επίθεση της περασμένης εβδομάδας, η οποία σκότωσε πέντε μέλη της Χαμάς και έναν τοπικό αξιωματούχο ασφαλείας.

A team of independent experts commissioned by the UN Human Rights Council concluded that Israel is committing genocide in Gaza in a report issued on Tuesday.



Israel has adamantly rejected genocide allegations against it as an antisemitic “blood libel." pic.twitter.com/LvT1xBF432 — The Associated Press (@AP) September 16, 2025

Η επιστροφή του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας

Ισραηλινό στρατιωτικό γράφημα υποδηλώνει ότι οι δυνάμεις του ελπίζουν να ελέγξουν ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, εκτός από μια μεγάλη λωρίδα κατά μήκος της ακτής, μέχρι το τέλος της τρέχουσας επιχείρησης.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει πολλαπλές μεγάλης κλίμακας επιδρομές στην πόλη της Γάζας κατά τη διάρκεια του πολέμου, προκαλώντας μαζικές εκτοπισμούς και βαριές καταστροφές, μόνο για να δουν τους μαχητές να ανασυντάσσονται αργότερα. Αυτή τη φορά, το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της πόλης, η οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, βιώνει λιμό.

Ένας ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας σύμφωνα με τις στρατιωτικές οδηγίες, δήλωσε την Τρίτη ότι πιστεύουν ότι υπάρχουν 2.000 έως 3.000 μαχητές της Χαμάς που έχουν απομείνει στην πόλη της Γάζας, καθώς και τούνελ που χρησιμοποιούνται από την ομάδα.

Οι στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς έχουν μειωθεί σημαντικά. Τώρα πραγματοποιεί κυρίως επιθέσεις τύπου ανταρτοπολέμου, με μικρές ομάδες μαχητών να τοποθετούν εκρηκτικά ή να επιτίθενται σε στρατιωτικά φυλάκια πριν εξαφανιστούν.

Ο πόλεμος έχει σκοτώσει περισσότερους από 64.900 Παλαιστινίους, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο δεν αναφέρει πόσοι από αυτούς ήταν άμαχοι ή μαχητές. Το υπουργείο, το οποίο αποτελεί μέρος της κυβέρνησης που διοικείται από τη Χαμάς και στελεχώνεται από επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου, αναφέρει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν περίπου το ήμισυ των νεκρών.

Ο πόλεμος στη Γάζα ξεκίνησε όταν μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς εισέβαλαν στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώνοντας περίπου 1.200 άτομα, κυρίως πολίτες, και απαγάγοντας άλλα 251. Σαράντα οκτώ όμηροι, λιγότεροι από τους μισούς των οποίων πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί, παραμένουν στη Γάζα.