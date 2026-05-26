Ισραήλ: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το βράδυ ο Νετανιάχου – Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση

O ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετέβη απόψε στο νοσοκομείο Χαντασά του Έιν Κερέμ, κοντά στην Ιερουσαλήμ, με το γραφείο του να διευκρινίζει πως σκοπός ήταν να λάβει «οδοντιατρική φροντίδα».
Η διευκρινιστική δήλωση από το πρωθυπουργικό γραφείο δόθηκε στη δημοσιότητα αφότου ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ο Νετανιάχου μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.
Η κατάσταση της υγείας του 76χρονου Νετανιάχου βρέθηκε στο μικροσκόπιο των ισραηλινών ΜΜΕ τον προηγούμενο μήνα, όταν ο ίδιος ανακοίνωσε πως υποβλήθηκε σε επιτυχημένη ακτινοθεραπεία για την αντιμετώπιση καρκίνου του προστάτη αρχικού σταδίου, χωρίς όμως να διευκρινίζει πότε έγινε αυτό.
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι καθυστέρησε τη δημοσιοποίηση της ιατρικής έκθεσης για δύο μήνες, προκειμένου να μην επιτρέψει στο Ιράν να διαδώσει «προπαγάνδα σε βάρος του Ισραήλ» σε καιρό πολέμου.
Τον Ιούλιο του 2023, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε υποβληθεί σε επέμβαση για την τοποθέτηση βηματοδότη. Ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Ισραήλ είχε υποβληθεί σε επέμβαση προστάτη το 2024.
