Ισραήλ: «Θα πληρώσουν το τίμημα και η Γάζα θα καταστραφεί» προειδοποίησε ο υπουργός Άμυνας Κατζ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης (16/9) η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας, με το Τελ Αβίβ να κάνει λόγο πως στη μεγαλύτερη πόλη του παλαιστινιακού θύλακα, βρίσκεται η ηγεσία τς Χαμάς.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, ανέφερε σχετικά με τους ηγέτες της Χαμάς, οι οποίοι αρνούνται να παραδοθούν: «Θα πληρώσουν το τίμημα και η Γάζα θα καταστραφεί».

Ισραήλ: Οι όροι του στη Χαμάς για τη Γάζα

«Από τη Χαμάς θέλουμε μόνο δύο πράγματα, τα οποία δεν θα μας δώσει οικειοθελώς: να απελευθερώσει όλους τους ομήρους και να αποστρατιωτικοποιηθεί. Η μεγάλη δύναμη της επίθεσης εδώ (στη Γάζα) είναι η άμεση ήττα της Χαμάς, και δημιουργεί επίσης ένα μεγαλύτερο μοχλό για την απελευθέρωση των ομήρων», δήλωσε ο Κατζ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο αρχηγείο της 162ης Μεραρχίας, της οποίας οι δυνάμεις επιχειρούν επί του παρόντος στην Πόλη της Γάζας.

«Θέλουμε να πάρουμε τον έλεγχο της πόλης της Γάζας, επειδή σήμερα είναι το κύριο σύμβολο της Χαμάς. Σήμερα, αν η Γάζα πέσει... θα πέσουν και αυτοί», συνέχισε.

Ο Ισραηλινός υπουργός πρόσθεσε ότι οι «δολοφονικοί αδελφοί Σινουάρ», Γιαχία και Μουχαμάντ, που ηγούνταν της οργάνωσης στη Λωρίδα πριν δολοφονηθούν από το Ισραήλ, «κατέστρεψαν τη Γάζα, και αν ο Χαντάντ συνεχίσει έτσι, θα διαλύσει πλήρως τη Γάζα», αναφερόμενος στον νέο στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα.

Με πληροφορίες από το Times of Israel