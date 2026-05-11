Ισραήλ: Έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας υπό τον Νετανιάχου - «Φωτιά» στην εκεχειρία η απάντηση Τραμπ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προεδρεύει αυτή την ώρα έκτακτης σύσκεψης για την ασφάλεια στο γραφείο του στην Ιερουσαλήμ, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την απάντηση του Ιράν στην τελευταία πρότασή του για κατάπαυση του πυρός.

Από πλευράς του, ο πρόεδρος του Λιβάνου τόνισε την ανάγκη να σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις, λίγο πριν από τις απευθείας συνομιλίες της Βηρυττού με το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Ιράν: «Οι ΗΠΑ η μεγαλύτερη διεθνής απειλή»

Οι ΗΠΑ αποτελούν «τη μεγαλύτερη απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», υποστήριξε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι, σε συνέντευξη Τύπου αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέρριψε την απάντηση της Τεχεράνης.

«Η ίδια η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή», λέει ο Μπαγκάι, «αποτελούν παράδειγμα δημιουργίας ενός κύκλου βίας και εκφοβισμού στην περιοχή».

Κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι έχουν «παράλογες απαιτήσεις» για κατάπαυση του πυρός, ενώ αποκαλεί τις απαιτήσεις του Ιράν εξαιρετικά λογικές.

Ο Μπαγκάι επανέλαβε τις απαιτήσεις του Ιράν ως «τον τερματισμό του πολέμου, την άρση του αποκλεισμού και της πειρατείας των ΗΠΑ και την απελευθέρωση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν άδικα παγώσει σε τράπεζες».