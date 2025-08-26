Ισραηλινά δημοσιεύματα: Οι ΗΠΑ ζήτησαν από τη Χαμάς όρους για απελευθέρωση των ομήρων

Οι ΗΠΑ ζήτησαν πρόσφατα από τους ομολόγους τους στο Κατάρ να διαμεσολαβήσουν, προκειμένου η Χαμάς να να καταρτίσει έναν κατάλογο με τα αιτήματά της για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση όλων των ομήρων, την ώρα που το Ισραήλ φέρεται να διερευνά τρόπους για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Αυτό αναφέρει η ισραηλινή εφημερίδα Maariv, δημοσίευμα της οποίας επισημαίνει ότι μέχρι τώρα η Χαμάς δεν έχει απαντήσει.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την εφημερίδα, μια μεσαίου επιπέδου αιγυπτιακή αντιπροσωπεία βρέθηκε στο Ισραήλ τη Δευτέρα για να προσπαθήσει να καθορίσει τον τόπο του επόμενου γύρου συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο τόπος δεν έχει σημασία, μεταθέτοντας την ευθύνη στο Ισραήλ.

«Αυτό που έχει σημασία τώρα δεν είναι ο τόπος», δήλωσε ο Majed Al-Ansari, «αλλά η επίτευξη συμφωνίας τώρα. Υπάρχει ήδη μια πρόταση στο τραπέζι στην οποία το Ισραήλ πρέπει να απαντήσει».

«Οι προσπάθειες καθυστέρησης με αλλαγή τοποθεσίας ή άλλες τακτικές είναι σαφείς για τη διεθνή κοινότητα και είναι καιρός το Ισραήλ να δώσει μια σοβαρή απάντηση σε αυτό που έχει ήδη συμφωνήσει στο παρελθόν», είπε ακόμα.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ πρόκειται να συνεδριάσει για να συζητήσει για τον πόλεμο και τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων.

Με πληροφορίες από Times of Israel