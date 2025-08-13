Ισραηλινά ΜΜΕ: Ισραήλ και Νότιο Σουδάν σε συνομιλίες για πιθανή επανεγκατάσταση Παλαιστινίων από Γάζα

Σχέδιο «επανεγκατάσταση» των Παλαιστινίων από τη Γάζα φαίνεται πως «συνθέτει» το Ισραήλ, το οποίο σύμφωνα με την Jerusalem Post βρίσκεται σε συνομιλίες με το Νότιο Σουδάν, μία από τις εμπόλεμες χώρες της ανατολικής Αφρικής.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα «η συμφωνία μεταξύ του Νότιου Σουδάν και του Ισραήλ θα μπορούσε να βοηθήσει τις δύο χώρες να οικοδομήσουν στενότερες σχέσεις». Δεν είναι σαφές σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι συνομιλίες, αλλά τις επιβεβαίωσαν -στο Associated Press- έξι άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Ισραήλ - Νότιο Σουδάν: Τι προβλέπεται για τους Παλαιστίνιους

Σύμφωνα με την εφημερίδα, την οποία επικαλείται με τη σειρά της η ΕΡΤ, αξιωματούχοι του Νότιου Σουδάν ενημέρωσαν τον Joe Szlavik, ιδρυτή μιας αμερικανικής εταιρείας λόμπι που συνεργάζεται με την αφρικανική χώρα, για τις συνομιλίες, και αυτός ανέφερε ότι μια ισραηλινή αντιπροσωπεία σχεδιάζει να επισκεφθεί τη χώρα για να εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας καταυλισμών για Παλαιστινίους που επιθυμούν να επανεγκατασταθούν εκεί.

Η Yedioth Ahronoth, η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφημερίδα του Ισραήλ, που εκδίδεται στο Τελ Αβιβ ανέφερε επίσης ότι ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Νότιου Σουδάν επισκέφθηκε το Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι, επέκρινε τις προσπάθειες του Ισραήλ να εκτοπίσει τους Παλαιστίνιους, λέγοντας: «Δεν υπάρχει νομική ή ηθική δικαιολογία για την απομάκρυνση των Παλαιστινίων από τη γη τους. Εάν συμβεί αυτό, δεν θα επιστρέψουν ποτέ. Το Ισραήλ θέλει μόνο να τους δώσει ένα εισιτήριο εξόδου».

Σε μια σχετική εξέλιξη, εκπρόσωποι 26 δυτικών χωρών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιέζουν το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο αυτοκινητοπομπών βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε κοινή δήλωση τριών επιτρόπων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφαλείας, Κάγια Κάλλας, καθώς και των υπουργών Εξωτερικών των περισσότερων κρατών μελών της ΕΕ, Αυστραλίας, Καναδά, Ισλανδίας, Ιαπωνίας, Νορβηγίας, Ελβετίας και Ηνωμένου Βασιλείου, αναφέρεται: «Όλα τα περάσματα και οι διαδρομές πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να επιτραπεί η ροή βοήθειας στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, προμηθειών τροφίμων, στέγης, καυσίμων, καθαρού νερού, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού».

Η δήλωση πρόσθεσε: «Τα ανθρωπιστικά βάσανα στη Γάζα έχουν φτάσει σε αδιανόητα επίπεδα. Ο λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη τώρα να αποτραπεί και να αντιστραφεί ο λιμός».

Η δήλωση κάλεσε επίσης την ισραηλινή κυβέρνηση να επιτρέψει τις αποστολές βοήθειας από ΜΚΟ και να άρει τον αποκλεισμό σε βασικούς ανθρωπιστικούς φορείς.