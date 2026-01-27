Ισραηλινή έμαθε από τις ειδήσεις ότι «σκοτώθηκε» στο Ιράν: «Δεν είμαι νεκρή, στο σπίτι μου είμαι»

Σε «προσομοίωση» νόμιζε ότι ζει προς στιγμή μία νεαρή γυναίκα από το Ισραήλ προ ωρών, όταν έχοντας γυρίσει στο σπίτι της μετά από μία κουραστική ημέρα, είδε στις ειδήσεις ότι...είχε σκοτωθεί στις διαδηλώσεις του Ιράν.

Όπως μεταφέρουν τα Turkiye Today και Middle East Eye, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης διέδιδαν ότι η ακτιβίστρια Νόγια Ζιόν, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στο Ιράν, αφού το ισραηλινό Channel 12 πρόβαλε τη φωτογραφία της και την ανέφερε ως ένα από τα θύματα.

Το περιστατικό την ώθησε να απαντήσει δημόσια στο Instagram, πυροδοτώντας διαδικτυακές εκκλήσεις για νομικές ενέργειες.

Νόγια Ζιόν: Σκοτώθηκε στο Ιράν...από τον καναπέ της

Στο ρεπορτάζ του, το κανάλι ανέφερε: «Τέσσερις Ιρανοί εβραϊκής καταγωγής σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ιράν», προσθέτοντας ότι «ο αριθμός μπορεί να είναι υψηλότερος, αλλά λόγω των διακοπών του διαδικτύου στο Ιράν, είναι δύσκολο να επαληθευτεί η ακρίβεια των πληροφοριών που προέρχονται από την περιοχή».

Λίγο μετά την μετάδοση, μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφοι διέδωσαν τον ισχυρισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι προχώρησαν παραπέρα, ισχυριζόμενοι ότι ο αριθμός των θανάτων Εβραίων στο Ιράν είχε αυξηθεί σε πέντε.

Η Ζιόν, η οποία εργάζεται ως διαχειρίστρια μέσων κοινωνικής δικτύωσης για καλλιτέχνες, είπε ότι σοκαρίστηκε όταν είδε τη φωτογραφία της να χρησιμοποιείται στο ρεπορτάζ.

Αργότερα εμφανίστηκε στον λογαριασμό της στο TikTok, εμφανώς έκπληκτη, επιβεβαιώνοντας ότι ήταν ζωντανή, στο σπίτι και ετοιμαζόταν να φύγει για προπόνηση.

«Ακούστε με και δεν σας κάνω πλάκα. Αυτό είναι κάτι που δεν φαντάστηκα ποτέ στη ζωή μου ότι θα μου συμβεί,

Δεν είμαι νεκρή. Χαίρω πολύ, εδώ είμαι. Τι στο... τι γίνεται εδώ; Είμαι σπίτι μου, είμαι στο σπίτι μου αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πάω για προπόνηση σε μισή ώρα. Πραγματικά τι συμβαίνει;».