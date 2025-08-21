Ιστορική απόφαση στη Λουιζιάνα: Κατά συρροή βιαστής ανηλίκων συμφώνησε να ευνουχιστεί

Κατά συρροή βιαστής παιδιών στη Λουιζιάνα καταδικάστηκε σε χειρουργικό και χημικό ευνουχισμό, μετά την ενοχή του για απόπειρα βιασμού ενός 7χρονου κοριτσιού. Ο Τόμας Άλεν ΜακΚάρτνεϊ διαθέτει μακρύ ποινικό μητρώο για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Όπως ανέφερε το Fox 12, αποδέχτηκε την τιμωρία του ευνουχισμού ενώ θα εκτίσει επίσης ποινή φυλάκισης 40 ετών βάσει της συμφωνίας.

Η μητέρα του παιδιού έπιασε τον Φεβρουάριο του 2023 τον 37χρονο να κακοποιεί σεξουαλικά την κόρη της.

Βιαστής στη Λουιζιάνα | New York Post

Με την απειλή όπλου κατάφερε να ξεφύγει και διέφυγε στη συνέχεια πέρα ​​από τα σύνορα της πολιτείας, ωστόσο συνελήφθη αργότερα σε ξενοδοχείο του Χιούστον και εκδόθηκε πίσω στη Λουιζιάνα.

Είχε επίσης καταδικαστεί στο παρελθόν για απόπειρα βιασμού με επιβαρυντικό χαρακτήρα και συνελήφθη για δύο κατηγορίες βιασμού μιας 12χρονης το 2010 και για μία κατηγορία κακουργήματος σαρκικής γνώσης ανηλίκου το 2006, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία.

«Πρόκειται για ένα φρικτό έγκλημα που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Ο Τόμας ΜακΚάρτνεϊ είναι ένας θηρευτής που πρέπει να κλειστεί μακριά από τους άλλους στην κοινότητά μας», δήλωσε ο εισαγγελέας της περιοχής Βέρνον, Τέρι Λάμπραϊτ, σε δήλωσή του προς τους δημοσιογράφους.

Η Λουιζιάνα έγινε η πρώτη πολιτεία όπου οι δικαστές μπορούν να διατάξουν τους παραβάτες που είναι ένοχοι για ορισμένα σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών να υποβληθούν σε χειρουργικό ευνουχισμό, βάσει νομοσχεδίου που υπέγραψε ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης Τζεφ Λάντρι πέρυσι.

Οι υποστηρικτές του νόμου της Λουιζιάνα, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2024, ελπίζουν ότι η νέα πιθανή τιμωρία θα αποτρέψει τους ανθρώπους από το να διαπράττουν σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών. Ωστόσο, οι αντίπαλοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για «σκληρή και ασυνήθιστη» τιμωρία που παραβιάζει το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Ο χημικός ευνουχισμός είναι μια διαδικασία που συχνά περιλαμβάνει τη χρήση φαρμάκων για τη μείωση της τεστοστερόνης ή άλλων ορμονών του φύλου, μειώνοντας τη σεξουαλική επιθυμία, σύμφωνα με την κλινική Cleveland.

Ο χειρουργικός ευνουχισμός περιλαμβάνει την αφαίρεση των όρχεων στους άνδρες για να σταματήσει επίσης η παραγωγή σεξουαλικών ορμονών όπως αναφέρει η New York Post.

