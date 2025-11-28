Ιστορική Λειτουργία – Οικουμενικός Πατριάρχης και Πάπας μαζί στον θρόνο της πίστης

Στα ερείπια της Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου, εκεί όπου πριν από 1.700 χρόνια ο Μέγας Κωνσταντίνος συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προσευχήθηκαν μαζί και είπαν το «Πιστεύω».

Η εικόνα ενότητας των δύο Εκκλησιών στέλνει μήνυμα πνευματικής καθοδήγησης σε μια εποχή γεμάτη αναταράξεις.

Υποδοχή με τιμές στην Άγκυρα

Στο πρώτο του επίσημο ταξίδι στο εξωτερικό, ο Ποντίφικας έγινε δεκτός στο Λευκό Παλάτι από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με έφιππα αγήματα και κανονιοβολισμούς.

Ο Πάπας απευθύνθηκε στην προεδρική φρουρά στα τουρκικά, ενώ παράλληλα κάλεσε εμμέσως τον Ερντογάν να ενισχύσει τον σεβασμό προς τις θρησκευτικές μειονότητες και τη συνύπαρξη.

Με λόγια που τόνισαν την ανάγκη για ελευθερία και ισότητα, ο Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας υπογράμμισε ότι σε μια κοινωνία όπου η θρησκεία έχει κεντρικό ρόλο, είναι ουσιαστικό να τιμάται η αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου.

Αύριο στο Φανάρι

Αύριο, ο Πάπας Λέων θα μεταβεί στο Φανάρι, όπου μαζί με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο θα τελέσουν δοξολογία στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Στην Κωνσταντινούπολη η ατμόσφαιρα είναι πανηγυρική, με τον Ποντίφικα να γίνεται δεκτός σχεδόν σαν «ροκ σταρ». Στο πρόγραμμά του δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη στην Αγία Σοφία.