Ιστορική στιγμή στη Γαλλία: Καταργήθηκε ο «Κώδικας Noir» που νομιμοποιούσε τη δουλεία μέχρι και σήμερα

Μια πολύ σημαντική απόφαση πήρε σήμερα (28/5) η Γαλλία, καθώς, μετά από 180 χρόνια, κατήργησε τη δουλεία. Ο Κώδικας Noir που είχε θεσπιστεί, επέτρεπε στους σκλάβους να αντιμετωπίζονται ως ιδιοκτησία και να εργάζονται, να ξυλοκοπούνται, να πωλούνται, να βιάζονται ή να δολοφονούνται, και παρέμενε μέχρι σήμερα σε ισχύ.

Αναλυτικότερα, η εθνοσυνέλευση της χώρας ψήφισε ομόφωνα το τέλος του νόμου που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα. Εγκρίθηκε με 254 ψήφους υπέρ έναντι 0.

Αυτομάτως, όπως δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, ανοίγει με αυτό τον τρόπο τον δρόμο ια πιθανές αποζημιώσεις.

Ο Γάλλος ηγέτης δήλωσε ότι ο κώδικας «δεν έπρεπε ποτέ να επιβιώσει από την κατάργηση της δουλείας» το 1848.

«Η σιωπή, ακόμη και η αδιαφορία, που διατηρούμε για σχεδόν δύο αιώνες απέναντι σε αυτόν τον Κώδικα Noir δεν είναι πλέον παράλειψη. Έχει γίνει μια μορφή προσβολής», πρόσθεσε.

Ο Μακρόν αναφορικά με τις αποζημιώσεις, πρόσθεσε «ήταν ένα ζήτημα «που δεν πρέπει να αρνηθούμε», αλλά η χώρα «δεν πρέπει να δίνει ψευδείς υποσχέσεις».

Το περιεχόμενο ενός απάνθρωπου νόμου

Τα 60 άρθρα του κώδικα περιλάμβαναν κάθε πτυχή της ζωής ενός σκλάβου. Το άρθρο 44 όριζε ότι ένα άτομο αποτελεί «κινητή περιουσία», ενώ άλλες ρήτρες όριζαν ότι όσοι έφευγαν έπρεπε να ακρωτηριάζονται και ότι ο λόγος ενός σκλάβου δεν μετρούσε για τίποτα.

Ο «Μαύρος Κώδικας» ή αλλιώς Code Noir ουσιαστικά αποτελούσε α βασιλικό διάταγμα του 1685 επί Λουδοβίκου ΙΔ΄.