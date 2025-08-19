Ιστορική συμφωνία για συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι – Η επιμονή του Τραμπ και το έντονο παρασκήνιο

Όλα κυλούσαν ομαλά στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο μέχρι τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέκοψε τη διαδικασία για να συνομιλήσει (επί 40 λεπτά) με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Από εκεί και πέρα... χάος αλλά και μια χρυσή ευκαιρία για να ανοίξει ο δρόμος προς την ειρήνη!

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συζήτηση που είχε χθες Δευτέρα με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες «πολύ καλή», διαβεβαιώνοντας ότι άρχισε προσωπικά διευθετήσεις για να οργανωθεί συνάντηση ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ομόλογό του Ζελένσκι σε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον κ. Πούτιν.

Είπε ακόμη ότι συζητήθηκε η χορήγηση εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία από ευρωπαϊκές χώρες σε συντονισμό με τις ΗΠΑ στη συνάντηση.

«Κατά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, τηλεφώνησα στον πρόεδρο Πούτιν και άρχισα τις διευθετήσεις για μια συνάντηση, σε τοποθεσία που μένει να οριστεί, ανάμεσα στον πρόεδρο Πούτιν και στον πρόεδρο Ζελένσκι», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος, προσθέτοντας πως ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ θα έχουν συμβολή στις διευθετήσεις ανάμεσα στη Μόσχα και στο Κίεβο.

Πάντα σύμφωνα με τον κ. Τραμπ, μετά τη συνάντηση των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα οργανωθεί τριμερής με τη συμμετοχή του ιδίου.

«Πρώτα η διμερής συνάντηση και μετά η τριμερής με εμένα»

Με ανάρτησή του στο «Truth Social» ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν αυτός που έριξε «μπουρλότο» σε μία αδιάφορη – όπως εξελισσόταν – συνάντηση και έβαλε «φωτιά» τονίζοντας ότι πρώτα θα γίνει η συνάντηση Ζελένσκι – Πούτιν και μετά η τριμερής Πούτιν – Ζελένσκι και Τραμπ!

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε την έναρξη διαδικασιών για μια απευθείας συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τη δική του συμμετοχή, μετά από σειρά επαφών με Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ σκοπεύει να γίνει η συνάντηση του Βολοντιμίρ Ζελένσκι και του Βλαντιμίρ Πούτιν μέχρι το τέλος Αυγούστου, σύμφωνα με πηγές. Αν όλα πάνε καλά τότε θα ακολουθήσει τριμερής με την παρουσία και του ίδιου. Σύμφωνα με το AFP o Ρώσος πρόεδρος φαίνεται να έχει πει στον Τραμπ ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Όπως τόνισε, οι συνομιλίες ήταν ικανοποιητικές, ενώ στη συνάντηση συζητήθηκαν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, οι οποίες θα δοθούν από τις ευρωπαϊκές χώρες, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.

«Στο τέλος της συνάντησης, κάλεσα τον πρόεδρο Πούτιν και ξεκινήσαμε την οργάνωση για μία σύνοδο, της οποίας το μέρος θα αποφασιστεί, μεταξύ του προέδρου Πούτιν και του προέδρου Ζελένσκι. Μετά τη συνάντησή τους, θα γίνει τριμερής συνάντηση, στην οποία θα συμμετέχουν οι δύο πρόεδροι και εγώ».

Έτοιμος ο Πούτιν να συναντήσει τον Ζελένσκι

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον ουκρανό ηγέτη, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για όσα διαμείφθηκαν.

Ο κ. Πούτιν είπε στον κ. Τραμπ, με τον οποίο συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Αλάσκα, πως έχει τη βούληση να δει τον κ. Ζελένσκι κατά την τηλεφωνική συνδιάλεξη τους όταν έγινε παύση των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον αμερικανό πρόεδρο, τον ουκρανό πρόεδρο και ευρωπαίους ηγέτες, εξήγησε η πηγή σε κάποιους δημοσιογράφους, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Ρωσική πρόταση η διμερής συνάντηση»

Μετά το τέλος της συνάντησης ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε δηλώσεις του έξω από τον Λευκό Οίκο είπε: «Βαθιά ευγνωμοσύνη στην Ευρώπη για την στήριξη και την ενότητα. Είμαι βέβαιος πως ο πόλεμος θα τελειώσει. Σε πρώτο πλάνο των συζητήσεων οι εγγυήσεις ασφαλείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ΗΠΑ να είναι παρούσες σε αυτό το βήμα.

» Η Ρωσία προτείνει διμερή συνάντηση με την Ουκρανία και όχι οι ΗΠΑ και είμαστε έτοιμοι για αυτό. Ξέρουμε πως η Ρωσία θα ζητήσει τα πάντα αλλά πρέπει να συναντηθούμε.

» Συζητήσαμε με Τραμπ για την ανταλλαγή εδαφών αλλά πρέπει να καταλάβετε πως υπάρχουν υπό κατοχή εδάφη στα οποία δεν έγιναν ποτέ μάχες όπως η Κριμαία.

» Τις τελευταίες 1000 ημέρες έχουν καταλάβει 1% μόλις ουκρανικής γης. Συζητήσαμε για κάθε τετραγωνικό μέτρο της Ουκρανίας που έχει χυθεί το αίμα μας. Το θέμα των εδαφών είναι ένα ζήτημα που θα συζητηθεί ανάμεσα σε εμένα και τον Πούτιν.

» Προσπαθώ να πείσω τους Ευρωπαίους εταίρους μας πως υπάρχει άμεση ανάγκη για ενίσχυση του προϋπολογισμού μας.

» Δεν υπάρχει ημερομηνία για συνάντηση με τον Πούτιν. Αν η Ρωσία προτείνει θα γίνει αποδεκτή».

«Κρίσιμες μέρες» για την Ουκρανία και την Ευρώπη

Για συνάντηση η οποία «όχι απλώς ανταποκρίθηκε, αλλά ξεπέρασε τις προσδοκίες» του, αλλά και για «κρίσιμες μέρες» για την Ουκρανία και για την Ευρώπη έκανε λόγο ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στον Λευκό Οίκο, επιμένοντας στην ανάγκη κήρυξης κατάπαυσης του πυρός, «το αργότερο» ως την πιθανή συνάντηση του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ήταν καλή συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, τον πρόεδρο Ζελένσκι και τους ευρωπαίους εταίρους μας στην Ουάσιγκτον, αλλά τα επόμενα βήματα θα είναι πιο περίπλοκα. Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στην Ρωσία. Πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός πριν από περαιτέρω συνομιλίες», ανέφερε ο καγκελάριος Μερτς μέσω Χ.

Μιλώντας σε απεσταλμένους και ανταποκριτές γερμανικών ΜΜΕ στην αμερικανική πρωτεύουσα, ο Φρίντριχ Μερτς είπε εξάλλου ότι τυχόν νέα σύνοδος κορυφής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο με συμμετοχή της Ουκρανίας. «Μένει να δούμε αν ο Πούτιν έχει το θάρρος να το κάνει», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως προγραμματίζεται συνάντηση των δύο ηγετών εντός των προσεχών δύο εβδομάδων, χωρίς ωστόσο να έχει αποφασιστεί πού. Στην συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ σχεδιάζει τριμερή συνάντηση με την συμμετοχή του ιδίου.

Για το ζήτημα των πιθανών εδαφικών παραχωρήσεων της Ουκρανίας, ο κ. Μερτς ξεκαθάρισε ότι δεν συζητήθηκε στη συνάντηση, αλλά επανέλαβε ότι η χώρα δεν θα πρέπει να εξαναγκαστεί να παραχωρήσει εδάφη. «Η ρωσική απαίτηση να παραχωρήσει το Κίεβο τα ελεύθερα τμήματα του Ντονμπάς ισοδυναμεί - για να αντιληφθούμε τα μεγέθη - με πρόταση να παραχωρήσουν οι ΗΠΑ την Φλόριντα. Ένα κυρίαρχο κράτος δεν μπορεί να το αποφασίσει αυτό τόσο εύκολα. Είναι μια απόφαση που πρέπει να λάβει η ίδια η Ουκρανία κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων», τόνισε.

Ο καγκελάριος χαιρέτισε πάντως τις εγγυήσεις ασφαλείας τις οποίες εμφανίστηκε πρόθυμος να προσφέρει στην Ουκρανία ο πρόεδρος Τραμπ. «Χαιρετίσαμε με μεγάλη έμφαση την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ ότι θα παρείχε εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία. Για αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας απαιτήθηκε πολύ μακρά και εντατική συζήτηση. Το συμπέρασμα είναι ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας και να το συντονίσουν αυτό με τους Ευρωπαίους. Επομένως, σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, θα υπάρξουν αντίστοιχες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», δήλωσε ο κ. Μερτς.

Ικανοποιημένος δήλωσε ο γερμανός καγκελάριος και για την «ανοιχτή», όπως είπε, στάση του Ντόναλντ Τραμπ στα ανθρωπιστικά θέματα, όπως τα 19.000 παιδιά που η Ουκρανία λέει πως έχουν απαχθεί.

Στην ερώτηση αν η Γερμανία θα ανέπτυσσε στρατεύματα συνεισφέροντας σε μελλοντική δύναμη εγγύησης της ασφάλειας στην Ουκρανία, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι «είναι σαφές πως θα πρέπει να συμμετάσχει όλη η Ευρώπη, καθώς δεν πρόκειται μόνο για τα ουκρανικά εδάφη, αλλά για την πολιτική τάξη της Ευρώπης, για την οποία η Γερμανία έχει μεγάλο συμφέρον και μεγάλη ευθύνη» και διευκρίνισε ότι για την Bundeswehr θα πρέπει να μεσολαβήσει συζήτηση με τους κυβερνητικούς εταίρους στο Βερολίνο και εντολή από το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο.