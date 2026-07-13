Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στη Ιταλία, λόγω της ρατσιστικής συμπεριφοράς ενός επιχειρηματία και μέλος του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικό Μέλλον», Τζουζέπε Μπαρμπόνι, ο οποίοε χτύπησε βάναυσα μετανάστη, ενώ δεν δίστασε να ανεβάσει το απόσπασμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε στην προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ξεκίνησε να μιλά με έντονο ύφος στον μετανάστη, ο οποίος εμποδίζει την κίνηση των αυτοκινήτων στην πόλη Σαν Μπενεντέτο ντελ Τρόντο.

Μετά από λίγο, όπως επισημαίνουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης και το ΑΠΕ, ο επιχειρηματίας και αθλητής πολεμικών τεχνών, ρίχνει τον άνθρωπο στο έδαφος και τον ξυλοκοπεί έντονα, χτυπώντας τον επανειλημμένα στο πρόσωπο, και πετώντας τον τελικά στην άκρη του πεζοδρομίου.

«Ο Ιρακινός αυτός ενοχλεί εδώ και μήνες την πόλη και το τελευταίο εικοσιτετράωρο δημιούργησε χάος», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τζουζέπε Μπαρμπόνι μετά την επίθεση.

Η πλειοψηφία των ιταλικών μέσων καταδίκασε την επίθεση σε βάρος του μετανάσταση, μεταξύ άλλων και ο δήμαρχος του Σαν Μπενεντέτο ντελ Τρόντο, Νικόλα Μοτσόνι, ο οποίος δήλωσε: «Λαμβάνουμε αποστάσεις από τέτοιου είδους γεγονότα, η αυτοδικία δεν αποτελεί την σωστή επιλογή».

Σημειώνεται πως το κόμμα «Εθνικό Μέλλον», με επικεφαλής τον απόστρατο στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι, ακολουθεί μια σειρά σκληρών ακροδεξιών πολιτικών, όπως του υποχρεωτικού επαναπατρισμού των παράτυπων μεταναστών, είναι ενάντια της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και θεωρεί πως η γυναικοκτονία δεν έχει έμφυλο πρόσημο.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν πως σε αυτή τη φάση λαμβάνει το 6,2% της πρόθεσης ψήφου.

Στην ανάρτηση του, σημειώσε πως ο άνδρας τον οποίο ταυτοποίησε ως Ιρακινό, προκαλεί προβλήματα στην περιοχή εδώ και ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, και την στιγμή του επεισοδίο είχε αποκλείσει την κυκλοφορία για δέκα λεπτά.