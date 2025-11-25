Μια πρωτοφανής απάτη που κανείς δεν είχε φανταστεί αποκαλύφθηκε στην Μάντοβα της Ιταλίας μετά από τρία χρόνια, όπου ένας 56χρονος άνδρας, άνεργος νοσηλευτής παρίστανε την νεκρή μητέρα του για να εισπράττει την σύνταξη της.

Η υπόθεση συγκλόνισε τις ιταλικές αρχές που την έχουν χαρακτηρίσει «σκάνδαλο Mrs. Doubtfire». Ο άνδρας όχι μόνο απέκρυψε τον θάνατο της 82χρονης μητέρας του Γκρατσιέλα Νταλ’ Όλιο, για να συνεχίσει να λαμβάνει χρήματα από την σύνταξή της, αλλά κρατούσε τη σορό της μέσα στο πλυσταριό του σπιτιού τους και την υποδυόταν, όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Όλο αυτό το διάστημα, ο γιος της μιμούνταν με κάθε λεπτομέρεια τη μητέρα του, μέχρι και το μακιγιάζ της, και συνέχιζε να εξαργυρώνει τη σύνταξή της. Μπόρεσε ακόμη και να ανανεώσει την ταυτότητά της μετά τον θάνατό της παριστάνοντας την ίδια.

Λαμβάνοντας τη σύνταξη της μητέρας του καθώς και τρία ακίνητα που είχε στο όνομα της, ο γιος φέρεται να κέρδιζε περίπου 61.000 δολάρια ετησίως, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Διαβάστε ακόμα: Το νέο πρόγραμμα στη θέση της Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ - Πότε ξεκινά

Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη

Ωστόσο, η απάτη που είχε στήσει αποκαλύφθηκε με τον πιο παράδοξο τρόπο. Ένας δημόσιος υπάλληλος, παρά το γεγονός πως ο 56χρονος είχε κόψει τα μαλλιά του ακριβώς σαν την μητέρα του, είχε βάψει το πρόσωπό του, είχε φορέσει κραγιόν, πέρλες και σκουλαρίκια κατά την προσπάθεια του να ανανεώσει ξανά την ταυτότητά της, πρόσεξε πως κάτι δεν πάει καλά.

Τα «ανδρικά» χαρακτηριστικά του συμπεριλαμβανομένης της χαμηλής φωνής του και του «χοντρού» λαιμού του ήταν αυτά που έβαλαν σε υποψίες τον υπάλληλο, που τελικά αποκάλυψε την απάτη.

Ο υπάλληλος ειδοποίησε τις αρχές, οι οποίες συνέκριναν φωτογραφίες της μητέρας και του γιου της και συνειδητοποίησαν ότι εδώ και τρία χρόνια τους εξαπατούσε όλους παριστάνοντας την μητέρα του.

Ο γιος επέτρεψε στις αρχές να ερευνήσουν το σπίτι του, όπου ανακάλυψαν το σώμα της μητέρας του. «Πιθανότατα πέθανε από φυσικά αίτια, αλλά αυτό θα διαπιστωθεί από τη νεκροψία. Είναι μια πολύ παράξενη ιστορία και πολύ, πολύ λυπηρή», δήλωσε ο Φραντσέσκο Απόρτι, δήμαρχος του Μπόργκο Βιρτζίλιο.

Η επίσημη νεκροψία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη αλλά ο γιος κατηγορείται για παράνομη απόκρυψη σορού, απάτη σε βάρος του ασφαλιστικού συστήματος, πλαστοπροσωπία και παραποίηση εγγράφων.