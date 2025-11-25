Το νέο πρόγραμμα στη θέση της Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ - Πότε ξεκινά

Εδώ και αρκετό καιρό στο Φάληρο έψαχναν ένα νέο ψυχαγωγικό πρόγραμμα που θα πάρει τη θέση που άφησε κενή η αποχώρηση της Τατιάνας Στεφανίδου απ’ τον σταθμό. Ως γνωστόν πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ τώρα προβάλλονται καθημερινά Ελληνικές ταινίες. Αυτό προσεχώς θα αλλάξει. O ΣΚΑΪ ανακοίνωσε νέο καθημερινό παιχνίδι ριάλιτι με τον τίτλο «Beat My Guest». «Το νέο καθημερινό challenge είναι για εκείνους που βλέπουν στο παρκέ του σπιτιού τους το πιο γνώριμο dancefloor.

Για όσους τραγουδούν στο μπάνιο με μικρόφωνο το τηλέφωνο του ντους! Για εκείνους που βλέπουν στη σκάλα του σπιτιού τους τη Σκάλα του Μιλάνου και ονειρεύονται την αποθέωση! Για όσους το τραγούδι είναι παντού, έρχεται το μουσικό Beat My Guest». Κάθε εβδομάδα, πέντε διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν μέρος σε έναν «μουσικό διαγωνισμό». Κάθε μέρα, ένας διαφορετικός οικοδεσπότης επιλέγει το αγαπημένο του TOP 5 τραγουδιών και οι τέσσερις καλεσμένοι του καλούνται να ερμηνεύσουν τα κομμάτια που έχει επιλέξει στο σαλόνι του σπιτιού του.

Διαβάστε ακόμα: To νέο τηλεοπτικό βήμα του Γιώργου Μαζωνάκη: Τι project αναλαμβάνει και σε ποιο κανάλι

Τις επιδόσεις του κάθε διαγωνιζόμενου κρίνουν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, οι οποίοι πρέπει να αξιολογήσουν τη φωνή και τη σκηνική παρουσία. Το συνολικό άθροισμα των βαθμολογιών αναδεικνύει τον μεγάλο νικητή που κερδίζει το έπαθλο των 2000 ευρώ, το «χρυσό μικρόφωνο» και τον τίτλο του «Καλύτερου Οικοδεσπότη της Εβδομάδας». Όπως προκύπτει λοιπόν από την περιγραφή πρόκειται για ένα μουσικό «Κάτι Ψήνεται». Μάλιστα ενώ αρχικά κυκλοφορούσε ως φήμη πως την παραγωγή θα αναλάβει η εταιρία του Ατζούν Ιλίτζαλι, Acun Medya τελικά η εκτέλεση παραγωγής θα γίνει από την εταιρία Foss Productions που τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται δυναμικά τόσο στον τομέα της μυθοπλασίας όσο και σε αυτόν των ψυχαγωγικών format.

O ANT1 συνεχίζει με Πέτρο Κουσουλό

Με απόλυτα θετικό πρόσημο εξελίσσεται η συνεργασία του Πέτρου Κουσουλού με τον ΑΝΤ1. Το κανάλι είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένο τόσο με τις επιδόσεις των καθημερινών «Αποκαλύψεων» στους πίνακες τηλεθέασης της Nielsen όσο και με τη «Νύχτα Αποκαλύψεων» που είναι το πρώτο σε τηλεθέαση πρόγραμμα στη Late Night ζώνη της Τετάρτης. Σύμφωνα με πληροφορίες το προηγούμενο καλοκαίρι ο Πέτρος Κουσουλός υπέγραψε με τον ΑΝΤ1 μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με δικαιώματα επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο από την πλευρά του καναλιού. Το λεγόμενο «1+1». Ο ΑΝΤ1 θέτει σε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή την ενεργοποίηση του «+1» στο συμβόλαιο του Πέτρου Κουσουλού και αυτό θα είναι από τα πρώτα συμβόλαια που θα πάρουν το «πράσινο φως» για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν αυτή του 2026 – 2027.